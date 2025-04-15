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第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

▲日本再度捕獲到新RAV4測試車！暗示離發表不遠了。（圖／翻攝自《Bestcar.JP》）

▲日本再度捕獲到新RAV4測試車！暗示離發表不遠了。（圖／翻攝自《Bestcar.JP》）

記者徐煜展／綜合報導

今年就是迎接大改款第6代RAV4大日子，近日新一代RAV4大喇喇出現在日本街道上被車迷目擊，明顯進入最終測試的新RAV4，彷彿就在暗示離最後發表好日子不遠了！

▲日本再度捕獲到新RAV4測試車！暗示離發表不遠了。（圖／翻攝自《Bestcar.JP》）

▲第6代RAV4高調現身在日本街頭，外型更有氣勢不輸LEXUS豪華車。

新一代TOYOTA RAV4高調出現在日本街道（連結），此回透露更多改款動向，從外觀來看，車頭擁有與Crown、Prius相仿的最新設計，尖銳、細長的C字造型LED頭燈，帶出炯炯有神的氣勢，其相比5代RAV4，大改款用上更複雜、立體的線條鋪陳，呈現出不輸LEXUS NX豪華車系的時尚精緻感。

平台將繼續沿用TNGA-K模組，並針對內室空間優化，導入Crown、Camry亮點的雙12.3吋數位座艙，同時並具備TSS 3.0的輔助駕駛科技，動力也將導入旗下最新的THS第5代油電系統，讓主力的油電RAV4擁有更佳的性能效率與節能油耗。

4月底的上海車展TOYOTA RAV4雙生車Wildlander威蘭達即將登場，相信隨著雙生車Wildlander 4月現身，第6代RAV4也將在近期帶來進一步消息。

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