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LEXUS將推「全新TZ 7人座休旅」明年問世！TOYOTA也有雙生車

▲LEXUS計劃推出比RZ定位更高的TZ電動休旅。（預想圖／翻攝自Youtube@Theottle）

▲LEXUS計劃推出比RZ定位更高的TZ電動休旅。（預想圖／翻攝自Youtube@Theottle）

記者徐煜展／綜合報導

面對市場需求大增的電動車，TOYOTA、LEXUS也正在積極籌備開發，日前LEXUS悄悄註冊的TZ商標車名，預計在明年會以電動7人座量產上市，而以TOYOTA bZ4X、LEXUS RZ雙生車的關係，未來LEXUS TZ也會有TOYOTA的雙生車問世。

▲LEXUS計劃推出比RZ定位更高的TZ電動休旅。（預想圖／翻攝自Youtube@Theottle）

▲LEXUS TZ將鎖定市場少有的電動7人座。

國外釋出的預想圖來看，LEXUS TZ來自2021發表的概念車，而原廠日前就註冊TZ 450e、TZ 550e商標就是為了TZ電動車量產作準備，且比RZ定位更高，主打7人座電動休旅，對手鎖定賓士EQS、特斯拉Model X。

▲LEXUS概念車

▲TOYOTA、LEXUS電動車將以北美工廠生產為主，避開川普關稅。（圖／翻攝自LEXUS）

LEXUS TZ電動休旅續航力推估約有500km左右。值得一提的是，日前TOYOTA也曝光一組電動休旅專利圖，推測將以bZ5X來命名，與LEXUS概念車有許多相似之處，如同bZ4X與RZ關係，bZ5X將成為TZ電動雙生車。

配合避開川普的關稅戰衝擊，未來TOYOTA、LEXUS電動車生產地將以北美為主，位於北美豐田的North Carolina工廠作生產，LEXUS TZ、TOYOTA bZ5X預估會在明年登場。

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