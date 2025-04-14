「TOYOTA Camry安全升級不加價」大陸上市！折合新台幣百萬有找

▲大陸TOYOTA Camry推新車智駕版！搭載高階TSS 3.0 Pro系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸廣汽豐田預告4月推出全新的TOYOTA Camry智駕版，已在日前上市，以2.5升油電原本的高階款TSS 3.0 Pro系統，藉由智駕版新車上市帶來更划算、親民的價格，當地售價折合新台幣96萬起！

▲智駕版針對2.5升油電動力，推出2款車型。

去年大陸推出第9代大改款TOYOTA Camry，其高階的輔助駕駛系統TSS 3.0 Pro僅為旗艦款專屬，而本次下放至全新推出的Camry智駕版，共有2款車型，售價人民幣21.98、22.68萬，折合新台幣96、99萬。

▲TSS 3.0 Pro增加更實用的LCA變換車道、DMC駕駛狀態監測系統。

TSS 3.0 Pro系統擁有高達27項科技，對比基礎款增加LCA變換車道、DMC駕駛狀態監測系統、FCTA前方交叉路口穿越警示，擁有20組雷達感知器，可隨時偵測路況提醒駕駛，而車內也透過系統監測車主是否有精神疲勞等狀況，為行車安全進行嚴格把關。

與台灣去年上市的TOYOTA Camry相比，台灣售價98.5～125萬，而大陸Camry賣點的TSS 3.0 Pro，相較台灣也多了更聰明的LCA變換車道，當進行ACC、LTA車道維持輔助時，當駕駛有變換車道需求，使用方向燈，LCA系統即能自動切換車道，比台灣的TOYOTA Camry更聰明！