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TOYOTA將再推「新款暴力鴨升級版」！賽車技術導入戰力更堅強

圖文／7Car 小七車觀點

TOYOTA GAZOO Racing 宣布推出升級版 GR Yaris，並將 2025 年東京改裝車展推出的 Aero Performance Package 套件讓消費者選配，該套件融合了從賽車運動中獲得的技術，預計 2025 年秋季之後才會發表。

▲TOYOTA GAZOO Racing 宣布推出升級版 GR Yaris。

GR Yaris 是象徵 TGR 造車理念的車型，誕生於該公司「以賽車運動為起點，製造更好的汽車」的目標。即使自 2020 年 9 月推出以來，TGR 仍繼續使用 GR Yaris 參加各種賽車運動，包括國際汽聯世界拉力錦標賽、超級耐力系列賽和全日本拉力錦標賽等。

這次新推出的升級版 GR Yaris，原廠針對了自排車型上的 GR-DAT 變速箱的性能進一步完善。為了同時實現雙踏板駕駛特有的操作性和駕駛性能，透過對運動駕駛時的檔位選擇控制進行細緻的改進來提高性能。D 檔行駛時操作換檔撥片可降檔的速度範圍擴大了（從2檔到1檔），從操作換檔撥片到開始換檔的時間縮短，在手動模式下，選擇運動模式時，紅線附近的直接感覺得到了改善。提高運動駕駛時的反應能力。

另外原廠也優化全油門加速時的升檔時機，上坡時，引擎轉速上升較慢，升檔時機略為延遲，以確保升檔後仍能維持較高的功率輸出。

在操控表現上，部分底盤零件的緊固螺絲採用剛性高的專用螺栓。轉向反應和直線穩定性均獲得提升，進而提供車體的剛性表現。懸吊設定也經過重新調整，以對應螺絲的變化，並增加了一些其它螺絲的扭力。透過調整避震器的阻尼力，能夠同時實現操控和乘坐舒適度。另外，在調整 EPS 時，原廠以提高轉向的線性度（轉向手感與方向盤轉動量成 1：1 的感覺）為目標，與專業車手一起進行了反覆測試。每個車型都有不同的特點，RZ「高性能」車型專為進攻賽道而設計，提供極限的速度和控制。 RZ 車型可在蜿蜒道路到賽道等各種情況下發揮 GR Yaris 極其靈活的操控性能。

垂直式的手剎車、Toyota Safety Sense 在之前都是 RC 車型以上的配置，但在這次改版後成為全車系的標配，而自排車型的踏板面積也都加大，提升激烈操駕時的操作表現。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTAGRYaris暴力鴨升級版汽車新車鋼砲

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