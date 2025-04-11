450萬起！Brabus「最便宜訂製車」登台　首款小型級距限量100台

▲Brabus發表三款新車，其中最便宜新車B30限量100台，售價450萬起 。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

全球知名訂製品牌Brabus台灣總經銷三一東林今（11）日發表Brabus B30、B60、B68三款新車，動力自300-730匹不等，其中B30更是Brabus首次推出的小型轎車，限量100台、售價450萬起也是Brabus最親民選擇。

Brabus

B30：450萬起（限量100台）

B60：1,280萬起

B68：2,000萬起

首先在B30方面，該車以C300為基礎，具有Brabus經典空力套件、鍛造輪圈，同時也將客製化內裝打造在小型房車上，動力則在同樣2.0升4缸渦輪+48V輕油電系統下升級至300匹最大馬力，限量100台。

▲B30以C300為基礎，動力則在同樣2.0升4缸渦輪+48V輕油電系統下升級至300匹最大馬力，限量100台。

至於在B60車型上，則是在S580基礎上打造，4.0升V8動力提升至600匹／81.6公斤米扭力，具有高輸出及訂製化內裝，也是同級最大馬力車款，提供企業領袖在日常商務的優越性。

▲B60車型上，則是在S580基礎上打造，4.0升V8動力提升至600匹／81.6公斤米扭力。



B68要價2,000萬起，植基於邁巴赫S680上，在V12動力下維持612匹最大馬力，同時內裝更導入真皮、碳纖維化座艙，提供頂尖層峰人士需求。

除了帶來Brabus三款訂製新車外，三一東林也與中租汽車合作，中租汽車將成為官方唯一指定租賃夥伴，攜手搶攻高階商用市場。

▲B68要價2,000萬起，植基於邁巴赫S680上，在V12動力下維持612匹最大馬力，同時內裝更導入真皮、碳纖維化座艙，提供頂尖層峰人士需求。