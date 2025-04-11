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台灣Yamaha「國產化YZF-R15／R 15M」有譜！售價10萬級距組裝更好

▲YZF-R15。（圖／翻攝自Yamaha）

▲繼國產化MT-15後，台灣山葉也送測YZF-R15／R15 M，有望成為第2款國產化檔車。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Yamaha台灣山葉在去年6月推出國產化MT-15，也是繼愛將SR150後睽違16年的國產輕檔車。最近在能源署2月國產機車能耗測試中，也驚見台灣山葉送測YZF-R15／R15 M車型，預料與MT-15同樣進行國產化生產，在售價、組裝品質上比原本印度製更有競爭力。

▲國產機車2月耗能測試 。（圖／翻攝自能源署）

▲從能源署國產機車2月耗能測試名單中，可看到台灣山葉送測的YZF-R15／R15 M平均油耗分別為46.8km／L、51.9km／L。（圖／翻攝自能源署）

▲YZF-R15。（圖／翻攝自Yamaha）

▲現行販售的YZF-R15／R15 M售價為14.4萬、13.9萬來看，在國產化後有望來到10萬元級距。（圖／翻攝自Yamaha）

以國產化MT-15為例，原本進口售價為159,000元，國產化後售價為118,000元，不僅有著41,000元的價差，同時台灣山葉也在國產化下針對防水、密封及耐久度上經過嚴密測試、優化部分零件，使其更符合台灣道路使用環境。

此次台灣山葉送測的YZF-R15／R15 M平均油耗分別為46.8km／L、51.9km／L。以現行YZF-R15／R15 M售價為14.4萬、13.9萬來看，在國產化後有望來到10萬元級距，對國內喜愛輕檔仿賽的車迷來說非常有吸引力。

▲國產化MT-15。（圖／翻攝自Yamaha）

▲國產化MT-15在價格、組裝品質上更具競爭力，較先前進口有著4.1萬價差。（圖／翻攝自Yamaha）

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