133.8萬起！台灣福斯「小改8.5代Golf」預售　首波雙車型送好禮

▲台灣福斯汽車今（11）日展開新一代Golf預售，首波單一動力雙車型，預售價自133.8萬起。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼先前預告將在4／24上市後，台灣福斯汽車今（11）日也展開新一代Golf預售，首波共有Golf 280e TSI Style、Golf Variant 280 eTSI R-Line雙車型，預售價分別為133.8萬、150.8萬。

小改款8.5代Golf換上新頭燈造型、可發光廠徽、橫貫式燈條與3D立體尾燈、新保桿樣式，使整體外形更具現代化。此次預售的雙車型也配備ID.Light矩陣式LED頭燈，遠光燈最遠照射距離達500公尺，另外搭載18吋鋁圈，同時Golf Variant 280 eTSI R-Line更具有「冷冽冰澈藍」新車色，搭配R Line套件更具跑格。

▲新Golf也首次換上可發光廠徽，以極細燈管環繞V、W字樣及圓圈組成，保桿樣式也重新設計。



小改款Golf重點在座艙，配備Digital Cockpit Pro 10.25吋數位儀表、12.9吋懸浮式中控螢幕及MIB 4影音系統，並捨棄原本電容式按鍵、改採實體按鍵方向盤，同時也首度在台導入繁體中文智慧語音助理，另外也增設45W大功率Type-C插孔、15W手機無線充電板。

雙車型還配備HUD 投影式抬頭顯示器、30色氛圍燈、Air Care Climatronic 3區電子恆溫空調、Harman Kardon 音響系統（10支揚聲器、480W輸出）、駕駛座電調Golf 280 eTSI Style記憶按摩功能，其中Golf Variant 280 eTSI R-Line車型還具有ArtVelours類麂皮／織布跑車型座椅、雙前座專屬徽飾（R-Line專屬）與大尺寸電動玻璃天窗。

▲小改款Golf換上方向盤實體快控鍵，採10.25吋數位儀表、12.9吋中控螢幕。



雙預售車型也標配IQ.Drive駕駛輔助系統，具有完整Level 2功能，動力部分則皆採1.5升eTSI汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有最大馬力150匹／25.5公斤米扭力。旅行車還具備Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統和R-Line專屬運動化懸吊系統。

台灣福斯針對Golf 280 eTSI Style和Golf Variant 280 eTSI R-Line展開預售，期間下訂領牌再贈Volkswagen德國原廠超感光行車紀錄儀（前），價值 $21,000元。

▲Golf Variant 280 eTSI R-Line具有限定「冷冽冰澈藍」新車色，搭配R-Line套件、動態齒比轉向輔助系統和R-Line運動化懸吊系統。