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747萬起！保時捷「小改款911跑車」上市　最高漲43萬、首搭油電動力

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷新一代911跑車登台上市，其中入門Carrera漲幅最高來到43萬，入手門檻自747萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台中報導

台灣保時捷（Porsche)今（10）日正式發表全新911跑車（992.2世代），不僅動力更大，GTS車型更首搭T-Hybrid油電動力，售價則調漲29-43萬不等，其中以Carrera車型漲幅最大，入手門檻自746萬起。

保時捷 911 Carrera 及911 Carrera 4建議售價
911 Carrera：7,470,000元起（漲43萬）
911 Carrera GTS：9,750,000元起（漲29萬）
911 Carrera GTS Cabriolet：10,500,000元起（漲29萬）
911 Carrera 4 GTS：10,200,000元起（漲29萬）
911 Targa 4 GTS：10,950,000元起（漲29萬）
911 Carrera 4 GTS Cabriolet：10,950,000元起（漲29萬）

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次911 Carrera與GTS車型罕見同步上市，並且GTS首搭T-Hybrid油電系統。

此次小改款911 Carrera罕見與GTS車型同步推出，其中Carrera入門車型採3.0升水平對臥6缸引擎，馬力提升9匹來到394匹／45.9公斤米扭力，靜止加速破百4.1秒（跑車計時套件3.9秒），較改款前提升0.1秒。

配備上標配LED矩陣頭燈，並首次將所有照明功能整合在內；車尾也採用全新設計的燈條、牌照位置上移，並重新設計車尾擾流格柵，讓視覺上也有明顯變化。座艙部分則首次搭載12.6吋數位儀表，結合10.9吋中控螢幕，另外也將引擎啟動鈕改到方向盤左側，提供手機無線充電板。

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲911 Carrera標配LED矩陣頭燈、座艙採12.6吋數位儀表、10.9吋中控螢幕，並將引擎啟動鈕改到方向盤左側。

GTS車型方面，搭載全新開發的3.6升水平對臥6缸T-Hybrid油電動力，在電子渦輪技術、15匹電動馬達及1.9kWh電池下，具有綜效馬力541匹／62.2公斤米扭力，比改款前增加61匹馬力，靜止加速破百僅需3.0秒。

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲GTS車型首搭T-Hybrid油電動力，車重增加50公斤，車頭下氣壩採5垂直排列的主動式冷卻通風葉片。

911 Carrera GTS外觀鮮明，下氣壩採5垂直排列的主動式冷卻通風葉片，另外也提供32,000光點的高解析度LED矩陣式頭燈，遠燈可照明超過600公尺的道路。車尾則以全新燈條搭配Porsche弧形字樣、結合車尾5鰭片進氣格柵、上移牌照位置及標配的GTS專屬跑車排氣系統，展現專屬風格。

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷新911跑車小改款上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新911 GTS車型採全新開發的3.6升水平對臥6缸T-Hybrid油電動力，在電子渦輪技術、15匹電動馬達及1.9kWh電池下，具有綜效馬力541匹／62.2公斤米扭力。

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關鍵字：汽車跑車911保時捷 CarreraGTST-Hybrid油電992.2小改款水平對臥6缸

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