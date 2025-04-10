「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

▲影片來源：Ducati



記者林鼎智／綜合報導

杜卡迪（Ducati）、藍寶堅尼（Lamborghini）義大利頂尖二輪、超跑品牌再度攜手合作，以杜卡迪Panigale V4 S為基礎，推出一款以Revuelto為靈感設計的頂級重機，全球限量630台。

▲杜卡迪、藍寶堅尼第3度合作，推出Panigale V4 Lamborghini限量重機，以V4 S為基礎、參考Revuelto設計而來。（圖／翻攝自Ducati，以下同）



這款名為Panigale V4 Lamborghini的限量重機，具有碳纖維車身及專屬塗裝，採用與Revuelto相同的配色、並在細節處搭配Verde Scandal、Grigio Telesto 和 Grigio Acheso等顏色，具有專屬座椅，靈感都來自Reuelto的內裝。

▲不僅具有與Revuelto相同的塗裝，全車車重也更輕、並且具有專屬引擎調校。



外觀上還具有誇大的定風翼，並配備全段鈦合金Akrapovic蠍子管、專屬引擎調校，同時透過鋁合金油箱、乾式離合器套件等，使全車裝備重量僅185公斤，比一般Panigale V4 S還輕2.3公斤，同時還有儀表專屬啟動畫面、限量編號鑰匙及專用車罩、駐車架等，售價自78,400美元起，折合新台幣約257.7萬。

▲藍寶堅尼的買家還可選擇Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti，限量63台，可依買家高度客製化打造。



至於藍寶堅尼的買家，則可選擇Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti，限量只有63台，售價也更貴、來到100,400 美元（折新台幣330萬），更貴的價格可供買家直接與Ducati Centro Stile打造客製化設定，並且還有限量版安全帽、皮衣及外套等。

動力上，兩款限量重機皆同樣維持1,103c.c. 90°V4反向曲軸水冷引擎，具有最大馬力215.5匹／13,000rpm、最大扭力12.6公斤米／9,500rpm輸出，具有極致的馬力重量比。