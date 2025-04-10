三菱「新油電小休旅」獲東協新車安全評鑑5星！汽油版台灣今年上市

▲三菱Xforce HEV油電車型獲ASEAN NCAP東協新車安全評鑑5星評價。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本三菱（Mitsubishi）宣布旗下中小型跨界休旅Xforce HEV油電車型，獲得2024年度東協新車安全評鑑計畫（ASEAN NCAP）最高5星殊榮，與汽油版車型同樣獲得肯定，後者也將在今年由中華三菱生產上市。

▲Xforce HEV今年3月才在泰國全球首發，與汽油版同樣獲得東協新車安全評等5顆星。



Xforce HEV搭載Mitsubishi Motors Safety Sensing輔助系統，具備FCM前方預警碰撞、RCTA後方車流警示、LCA車道維持輔助等功能，並採用RISE強化車身結構、6氣囊等，使撞測成績獲得5顆星。

Xforce HEV以2023年印尼推出的XForce汽油車型為出發，並在今年3月於泰國全球首發。該車導入品牌從Outlander PHEV技術延伸的油電系統，採前輪驅動設定，並具有AYC主動轉向控制系統、7種駕駛模式選擇。

台灣市場方面，中華先前也在法說會提到將推出新款小型休旅車，雖然並未明說，但預料就是Xforce汽油版，該車尺碼為4,390mm x 1,810mm x 1,660mm（軸距2,650mm），採1.5升汽油自然進氣引擎（104匹／14.4公斤米扭力），屆時將與TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks為競爭對手。

▲中華汽車在3／26的法說會中也預告今年將推出小型休旅，預料就是XForce汽油版。