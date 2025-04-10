因應關稅戰「Hyundai宣布美國6／2前不漲價」！再砸210億美元蓋工廠

圖文／7Car 小七車觀點

面對美國總統川普近期重返政壇後對全球貿易政策與關稅制度的再度強化，市場對於進口車價格波動的擔憂升溫。對此，韓國汽車大廠 Hyundai 日前於北美官方網站宣布正式啟動名為「Customer Assurance」的顧客保障計畫，承諾自即日起至今 (2025) 年 6 月 2 日為止，旗下所有現行車型的建議售價將維持不變。此舉旨在回應近期市場波動與潛在關稅可能對汽車產業帶來的影響，並延續品牌長期以來重視顧客利益與市場穩定的傳統。

Hyundai America 表示，凡在上述期間內購買或租賃新車的消費者，皆可享有售價凍漲的保障，無須擔憂短期內因成本變動而導致車價上調。品牌強調，這項措施能為消費者在不確定的經濟情勢下提供更多時間與信心，做出最合適的購車決策。

Hyundai Motor Company 全球總裁 José Muñoz 指出：「我們始終將顧客與社區的福祉放在首位，這項承諾不僅展現品牌的責任感，也延續我們對美國市場的深耕與承諾。」而北美 Hyundai 執行長 Randy Parker 亦補充：「我們希望藉由價格穩定策略，延續品牌在第一季創下的銷售佳績，並持續支持消費者在當前經濟壓力下的購車需求。」

此次政策亦緊扣 Hyundai 近期於美國市場的重大投資動作。僅在兩週前，Hyundai Motor Group 宣布未來四年間將在美國投入逾 210 億美元，著重擴建生產基地、推進新能源與智慧科技，同時帶來預估超過 10 萬個就業機會。此外，集團近期亦在喬治亞州啟用「Hyundai Motor Group Metaplant America」，成為該州史上最大經濟開發案，並預計年產能達 50 萬輛。

在地緣政治與經濟不確定性升高的情勢下，Hyundai 此次主動推出售價凍漲政策，不僅鞏固品牌形象，也反映出對美國市場布局的戰略思維。雖然該措施目前僅適用於美國市場，但對於其他區域市場而言，亦具有參考意義。未來是否有機會擴及更多地區，將視全球供應鏈與市場狀況而定。對國內市場而言，雖未直接受到影響，惟相關政策動向仍值得關注，尤其是在全球車市面臨價格與供應雙重壓力的當下。