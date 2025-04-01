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台灣3月新車銷量「TOYOTA神車狂賣3771輛」！特斯拉再奪電車王

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA Corolla Cross在3月共賣出3,771輛，穩坐神車大位。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣3月份新車銷量戰報出爐，總市場規模達37,281輛，雖然較上月成長35.5%，但是較去年同期少了9.8%，其中TOYOTA神車銷售動能火熱，比起2月多出1,348輛來到3,771輛，而Telsa特斯拉在大船入港加持之下，也順利蟬聯「電車王」頭銜，且本月交車最多的車型為Model 3，達到764輛的規模。

排名 品牌 車名 台數
1 TOYOTA Corolla CROSS 3,771
2 TOYOTA RAV4 2,140
3 TOYOTA YARIS CROSS 1,497
4 HONDA CR-V 1,120
5 MERCEBES-BENZ GLC 1,027
6 LEXUS NX 985
7 TOYOTA Corolla ALTIS 849
8 TESLA MODEL 3 764
9 HONDA HR-V 590
10 FORD FOCUS 535
總市場     37,281

▲2025年3月台灣新車銷量前10強，僅計算乘用車未列入商用車。（記者張慶輝製表）

若單看乘用車級距，TOYOTA本月依舊囊括4個席次，除了雷打不動的神車Corolla Cross外，進口休旅RAV4也達到2,140輛的規模，國產跨界休旅則以1,497輛排在第3位，國產中型房車的Corolla ALTIS以849輛排在第7位，在全月完整工作日的加持下，均較2月有顯著成長。

▲Focus Active Wagon試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Ford Focus在3月共賣出535輛，其中Wagon旅行車型仍佔過半比例。（圖／資料照）

排名再繼續往後，國產中型休旅Honda CR-V也在3月成長一波，以1,120輛排在第4位，同時國產跨界兄弟HR-V也重回榜單，以590排在第9位；值得注意的是，許久未見的Ford福特，旗下Focus在本月全車系共繳出535輛，其中Wagon旅行車就佔了339輛，成功重回前10名行列。

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲Tesla Model 3在3月迎來大量交車，登上電動車單月銷售冠軍。（圖／資料照）

在電動車方面，Tesla本月有一波交車，除了Model 3以764輛站上第8名外，Model Y也有359輛成為電車亞軍，唯一國產電動車的Luxgen n7則以305輛緊追在後，截至本月兩者累積銷售已有439輛的差距。

▲53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助。（圖／記者張慶輝攝）

▲中華J Space在3月以微幅差距拿下一勝。（圖／資料照）

轉到戰況同樣激烈的國產輕商用車級距，本月CMC中華汽車J Space在下一城，以1,774輛奪得冠軍，不過TOYOTA Town Ace也繳出1,738輛的亮眼成績，兩者單月差距僅有36輛，年度差距也僅有215輛，這樣的膠著戰況應該還會持續。

▲289萬起！賓士「美型跑旅GLC Coupe」上市　雙動力登台10月交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Mercedes-Benz GLC成為3月豪華進口車銷售冠軍。（圖／資料照）

至於豪華進口車方面，Mercedes-Benz賓士的休旅車GLC本月成功超車，以1,027輛排在第5位，而Lexus NX則以985輛排在第6位，但以全品牌來看的話，Lexus在3月依舊是以2,546輛保持領先，而且年度累積也有近3,000輛的優勢，短時間難見逆轉趨勢。

►Honda「油電喜美小改款」第2季登台！HR-V e:HEV也不遠了

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

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