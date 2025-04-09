ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士公布第一季全球銷量！2市場衰退多、大改款CLA將成關鍵

▲賓士公布2025年第一季銷量 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士公布2025年第一季銷量，其中乘用車佔446,300輛。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）公布今年第一季銷量！今年1-3月賓士全球共賣出529,200輛，其中乘用車佔446,300輛。除了美國同期成長1%外，南韓也大幅成長40%，並且在AMG性能車、G-Class與插電式油電車型也繳出漂亮成績單。

▲賓士公布2025年第一季銷量 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士第一季全球銷量（包括乘用／商用）共賣出529,200輛。

▲賓士公布2025年第一季銷量 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲個別市場中，包括大陸、德國皆呈現衰退10%。

賓士第一季乘用車共賣出446,300輛，其中AMG成長17%、G-Class成長17%，為品牌高端車型帶來強勁業績；至於入門車系（A／B-Class、EQA、EQB）則受到產品轉換的影響，衰退9%，預計在新一代CLA（報導請點此）今年夏季歐洲交車（美國及中國下半年）後才有機會反彈。

主力銷售部分，賓士第一季仍以GLC、E-Class最受歡迎，分別成長14%、32%，同時PHEV插電式油電車款也成長8%，至於電動車則在歐洲市場呈現衰退，屆時新一代CLA EV也會成為賓士最新推出的電動車款。

▲賓士公布2025年第一季銷量 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲AMG性能車部門表現亮眼，同期成長17%。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車賓士MercedesBenz銷售第一季Q1CLA電動車G-ClassGLCE-ClassPHEV油電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

台灣速霸陸「新年式WRX／Wagon」4／15上市！新增入門款售價更親民

台灣速霸陸「新年式WRX／Wagon」4／15上市！新增入門款售價更親民

最新文章

速霸陸新年式WRX 4／15上市2025-04-09

陳傑憲現身光陽廠區迎接第2萬台RTS2025-04-09

賓士公布第一季全球銷量2025-04-09

Honda CR-V化身露營車！2025-04-09

瑪莎拉蒂最新道路版賽車4／23登台2025-04-08

Yamaha註冊CYGNUS XR2025-04-08

JLR、奧迪宣布暫停出口美國新車2025-04-08

奧迪大改款豪華房車4／15亮相2025-04-08

新義大利重機品牌Fantic登陸台灣2025-04-08

台灣山葉Vinoora、Limi新年式2025-04-08

熱門文章

TOYOTA「新7人座休旅」量產暖身2025-03-29

Yamaha註冊CYGNUS XR2025-04-08

瑪莎拉蒂最新道路版賽車4／23登台2025-04-08

新義大利重機品牌Fantic登陸台灣2025-04-08

雪鐵龍長軸版Berlingo XTR上市2025-04-07

機車加油挑92或95車行老闆曝正解2025-04-05

陳傑憲現身光陽廠區迎接第2萬台RTS2025-04-09

Honda CR-V化身露營車！2025-04-09

丹麥新創超跑廠打造最強V12引擎2025-04-08

奧迪大改款豪華房車4／15亮相2025-04-08

相關新聞

陸無人貨車拖行電動機車「毫無察覺」　減速後「感覺」沒事又加速行駛

陸無人貨車拖行電動機車「毫無察覺」　減速後「感覺」沒事又加速行駛

Honda CR-V化身露營車！「膠囊旅館」設計2人車宿、烹飪設備齊全

Honda CR-V化身露營車！「膠囊旅館」設計2人車宿、烹飪設備齊全

瑪莎拉蒂「最新道路版賽車」預告4／23登台！640匹V6雙渦輪2.8秒破百

瑪莎拉蒂「最新道路版賽車」預告4／23登台！640匹V6雙渦輪2.8秒破百

Yamaha「7代勁戰」要來了？新商標CYGNUS XR註冊資料曝

Yamaha「7代勁戰」要來了？新商標CYGNUS XR註冊資料曝

25%關稅太痛！「Jaguar Land Rover、奧迪」宣布暫停出口美國新車

25%關稅太痛！「Jaguar Land Rover、奧迪」宣布暫停出口美國新車

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「新7人座休旅」量產暖身！外觀、內裝更精緻　搭載2.8升渦輪

TOYOTA「新7人座休旅」量產暖身！外觀、內裝更精緻　搭載2.8升渦輪

Yamaha「7代勁戰」要來了？新商標CYGNUS XR註冊資料曝

Yamaha「7代勁戰」要來了？新商標CYGNUS XR註冊資料曝

瑪莎拉蒂「最新道路版賽車」預告4／23登台！640匹V6雙渦輪2.8秒破百

瑪莎拉蒂「最新道路版賽車」預告4／23登台！640匹V6雙渦輪2.8秒破百

全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

Honda CR-V化身露營車！「膠囊旅館」設計2人車宿、烹飪設備齊全

Honda CR-V化身露營車！「膠囊旅館」設計2人車宿、烹飪設備齊全

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366