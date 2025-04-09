賓士公布第一季全球銷量！2市場衰退多、大改款CLA將成關鍵

▲賓士公布2025年第一季銷量，其中乘用車佔446,300輛。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）公布今年第一季銷量！今年1-3月賓士全球共賣出529,200輛，其中乘用車佔446,300輛。除了美國同期成長1%外，南韓也大幅成長40%，並且在AMG性能車、G-Class與插電式油電車型也繳出漂亮成績單。

▲賓士第一季全球銷量（包括乘用／商用）共賣出529,200輛。



▲個別市場中，包括大陸、德國皆呈現衰退10%。



賓士第一季乘用車共賣出446,300輛，其中AMG成長17%、G-Class成長17%，為品牌高端車型帶來強勁業績；至於入門車系（A／B-Class、EQA、EQB）則受到產品轉換的影響，衰退9%，預計在新一代CLA（報導請點此）今年夏季歐洲交車（美國及中國下半年）後才有機會反彈。

主力銷售部分，賓士第一季仍以GLC、E-Class最受歡迎，分別成長14%、32%，同時PHEV插電式油電車款也成長8%，至於電動車則在歐洲市場呈現衰退，屆時新一代CLA EV也會成為賓士最新推出的電動車款。

▲AMG性能車部門表現亮眼，同期成長17%。