25%關稅太痛！「Jaguar Land Rover、奧迪」宣布暫停出口美國新車

▲面臨美國加徵25%關稅，Jaguar Land Rover及Audi宣布即刻暫停所有出口美國新車，圖為Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）



記者林鼎智／綜合報導

美國在4／2宣布對所有進口汽車及零件徵收25%關稅後，英國品牌Jaguar Land Rover與德國品牌奧迪（Audi）也立即宣布暫停所有出口美國新車，甚至4／2後抵達的新車直接閒置在港口，並未交付給當地經銷商。

正面臨品牌重塑的Jaguar，去年底才在邁阿密推出Type 00概念車，目標邁向與賓利同樣的奢華定位。不過，JLR在美國開徵25%關稅後，也發出聲明表示，美國是JLR的重要市場，我們正在實施短期行動，包括4月份暫停發貨，後續將制定中長期計畫。

▲奧迪目前在美國還有約2個月的庫存（約3.7萬輛），除了暫停出口美國新車外、已到港車輛也直接閒置，並未交付給經銷商（圖／翻攝自Audi）



不只JLR，德系豪華品牌Audi也宣布暫停出口新車至美國，目前Audi在美國經銷商還有37,000輛新車、大約兩個月的庫存，至於已經到港的車輛，則直接在港口停放，除非另外通知，不然不會交付給經銷商。

除了將關稅反應在漲價外，Audi也可能利用福斯集團在田納西州的工廠，甚至也傳出可使用Scout的據點，不過後者最快2年後才能上線運作。