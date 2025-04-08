奧迪「大改款豪華房車」4／15亮相！新平台、鎖定5系列與E-Class

▲奧迪釋出A6 Sedan房車預告，並確定將在4／15發表。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在A6 Avant旅行車亮相後，奧迪（Audi）也釋出A6 Sedan預告，並確定在4／15正式發表，汽油車型將有4缸及V6動力單元，其他市場也有TDI柴油選擇，最快第3季就會上市。

雖然在川普政府大打關稅戰、奧迪面臨25％關稅並宣布暫停向美國出口汽車，但原廠仍釋出A6 Sedan房車預告。新A6房車外觀與旅行車相同，搭載PPC平台，具有主動式進氣壩、大型擴散器、Matrix矩陣頭燈、數位OLED尾燈等，並且也有出色空氣力學表現，預料將比A6 Avant的0.25cd再精進。

▲新A6房車將與旅行車一樣，採11.9吋數位儀表、14.5吋中控螢幕、副駕10.9吋資訊螢幕的3螢幕佈局，圖為A6 Avant座艙。



座艙佈局則採11.9吋數位儀表、14.5吋中控螢幕、副駕10.9吋資訊螢幕的3螢幕佈局，內建Android Auto影音系統。雖然動力還未公布，但A6房車預料將有2.0升TFSI 4缸汽油渦輪引擎+12V輕油電（201匹馬力）、3.0升TFSI V6渦輪引擎+48V輕油電系統（362匹馬力），不過目前仍不確定房車版本是否會有S6、甚至是RS6車型，屆時將瞄準BMW 5系列、賓士E-Class等豪華房車對手。

▲新A6動力編成將包括2.0升TFSI 4缸汽油渦輪引擎+12V輕油電、3.0升TFSI V6渦輪引擎+48V輕油電系統與2.0升TDI柴油引擎+48V輕油電系統等選擇。