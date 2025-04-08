台灣山葉「Vinoora、Limi」新年式登場！增復古新色、配備升級

▲台灣山葉推出新2025年式Vinoora、Limi125，除了新增車色外，部分配備也有升級。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）近日為旗下Vinoora、Limi兩款125機種推出新年式車色，其中Vinoora依車型共有6款新色、Limi則3款，提供更多選擇吸引年輕族群買家。

首先在Vinoora方面，新年式加大前置物空間，可輕鬆收納700c.c.飲品，並換上QC 3.0 Type C充電座。其中Vinoora Standard以昭和風格為靈感，推出「德島藍染」、「昭和布丁」、「琥珀焦糖」3款復古新色。

▲Vinoora新年式依車型多達6款新色。



Vinoora Smart Key則主打莫蘭迪色系，提供「千草」與「霧櫻」2款新色，並採用添加5%天然礦物的複合原料內裝、坐墊升級纖維織物觸感的貓抓皮材質；而Vinoora M則新增「釉黑」新色。台灣山葉也推出限時購車優惠，4月底前購買Vinoora車款，限時加贈KOSO多功能掛勾座，送完為止。

▲Vinoora新年式加大前置物空間，可輕鬆收納700c.c.飲品，並換上QC 3.0 Type C充電座，Smart Key車型則也升級添加5%天然礦物的複合原料內裝、坐墊貓抓皮材質。



Limi125方面，則針對Limi DELUXE推出「孔雀石綠」、「銀曜石」新色，以質感飾條搭配金屬配色輪框，展現奢華品味；Limi Standard則增添新色「金」，增添時尚鋒芒。

新年式Limi DELUXE也維持4.3吋全彩TFT智慧儀表、自動升起坐墊，全車款也有QC3.0 USB充電裝置，並且在755mm低車身、97公斤輕量車重下，提供靈活騎乘感受。

▲新年式Limi DELUXE推出「孔雀石綠」、「銀曜石」新色；Limi Standard則增添新色「金」，增添時尚鋒芒。