BMW宣布「德國工廠擴增車身廠區」！X1＆X2生產效率可望提升

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 日前於官方網站宣布，其位處德國的雷根斯堡工廠正式啟用位於諾伊特勞布林 (Neutraubling) 的全新車身廠區，以提升 BMW X1 和 BMW X2 的生產效率，滿足市場需求。此廠區每日可生產超過 120 組車身，並將其運送至雷根斯堡總廠，進行最終組裝。

BMW 雷根斯堡工廠廠長 Armin Ebner 表示：「BMW X1 和 X2 在全球市場上持續受到高度青睞，我們的擴建計畫將確保生產能力符合市場需求。」該工廠在 2024 年總計生產 342,521 輛汽車，不僅比 2023 年增加超過 10 萬輛，更成為 BMW 集團歐洲產量最高的生產基地。

此次擴建計畫包含翻新佔地約 40,000 平方公尺的生產空間，並增建 1,000 平方公尺的附屬設施，整個建置過程僅耗時不到 12 個月。目前該廠區以單班制運作，共有約 150 名員工，並導入 294 台機器人及 238 組焊接設備，以提升生產效率與品質。

BMW 集團近年來積極投入電動化與數位製造，未來雷根斯堡工廠也將承擔全新世代車款的生產工作。該集團在過去兩年內投資超過 5.5 億歐元，以確保雷根斯堡與 Wackersdorf 兩地的長期生產計畫。Armin Ebner 進一步指出：「我們正積極為下一代車型鋪路，NEUE KLASSE 車系將在數位化、電動化及循環經濟領域樹立新標準，而雷根斯堡工廠也將全面配合轉型。」

隨著全球市場對電動車與 SUV 車型的需求持續成長，BMW Group 透過生產擴張與技術革新，強化其在歐洲的產能佈局。同時，雷根斯堡工廠近期也獲得德國「年度工廠」(FACTORY OF THE YEAR) 大獎，肯定其在大型車輛生產領域的卓越表現，展現出 BMW 在製造技術與生產靈活性上的競爭優勢。