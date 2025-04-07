ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王！狂賣21萬輛、折新台幣41.3萬起

▲Honda N-BOX。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda N-BOX去年共賣出210,768輛，不僅4度蟬聯日本新車銷量王、更連續10年蟬聯輕型車銷售第一。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda宣布旗下「輕型MPV」N-BOX榮獲2024年新車銷售冠軍，自2024年4月至2025年3月，Honda N-BOX共賣出210,768輛，不僅4度蟬聯年度銷售冠軍、同時也連續10年蟬聯K-car輕型車第一。

Honda N-BOX於2011年上市、並相繼在2017 年、2023年進行改款，原廠秉持著「車室空間極大化、機械空間極小化」的M&M設計理念，並採獨特的中央油箱佈局、標配Honda Sensing駕駛輔助系統，在出色燃油效率及實用性下深受青睞。

▲Honda N-BOX。（圖／翻攝自Honda）

▲據官方統計，N-BOX目前已累計銷售達279萬輛，今年有望突破300萬輛大關。

現行第3代N-BOX在2023年10月推出、2024年再增添N-BOX JOY車型（報導請點此），吸引更多戶外買家。N-BOX座艙採7吋數位儀表、9吋中控螢幕（選配），具有親民的價格與靈活空間機能。

動力方面則提供658c.c.3缸自然進氣引擎（58匹）及渦輪引擎（64匹），皆採CVT無段變速箱，並有前驅、4驅車型選擇，最便宜入手門檻自1,844,700日圓起，折合新台幣約41.3萬。

▲日本釋出暢銷小車N-Box大改款定裝照。（圖／翻攝自HONDA，以下同）

▲日本釋出暢銷小車N-Box大改款定裝照。（圖／翻攝自HONDA，以下同）

▲N-BOX採「車室空間極大化、機械空間極小化」的M&M設計，共有3缸自然進氣、3缸渦輪及前驅／4驅豐富車型選擇。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車HondaN-BOX本田MPV新車銷售K-car輕型車冠軍3缸廂型車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王！狂賣21萬輛、折新台幣41.3萬起

Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王！狂賣21萬輛、折新台幣41.3萬起

最新文章

Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王2025-04-07

雪鐵龍長軸版Berlingo XTR上市2025-04-07

eMOVING Shine推新色「羅蘭紫」2025-04-07

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相2025-04-07

Gogoro「全新騎到飽方案」上線2025-04-07

Lexus GX越野休旅售價曝2025-04-07

賓士「最後一波25年式新車」公布2025-04-06

雷諾Austral休旅小改款升級登場2025-04-06

賓士最新電動巴士德國亮相2025-04-06

蓮花跑車Emira再推最高規格版本2025-04-06

熱門文章

福特「5人、7人座休旅」折合新台幣65萬有找2025-04-06

機車加油挑92或95車行老闆曝正解2025-04-05

賓士「最後一波25年式新車」公布2025-04-06

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相2025-04-07

雪鐵龍長軸版Berlingo XTR上市2025-04-07

Gogoro「全新騎到飽方案」上線2025-04-07

蓮花跑車Emira再推最高規格版本2025-04-06

賓士最新電動巴士德國亮相2025-04-06

雷諾Austral休旅小改款升級登場2025-04-06

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-04-05

相關新聞

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

高雄「白色恐怖」詭異畫面曝！被拖吊汽車突開車　路人全壞嚇

高雄「白色恐怖」詭異畫面曝！被拖吊汽車突開車　路人全壞嚇

最低37900起！中華eMOVING Shine推新色　「羅蘭紫」打造專屬浪漫

最低37900起！中華eMOVING Shine推新色　「羅蘭紫」打造專屬浪漫

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相！首搭新2.5升油電、內外大升級

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相！首搭新2.5升油電、內外大升級

英車廠捷豹路虎暫停對美國出貨　評估川普關稅衝擊

英車廠捷豹路虎暫停對美國出貨　評估川普關稅衝擊

讀者迴響

熱門文章

福特「5人、7人座休旅」折合新台幣65萬有找！搭載最新1.5升渦輪油電

福特「5人、7人座休旅」折合新台幣65萬有找！搭載最新1.5升渦輪油電

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

229萬起！賓士「最後一波25年式新車」公布　售價＆配備升級一次看

229萬起！賓士「最後一波25年式新車」公布　售價＆配備升級一次看

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相！首搭新2.5升油電、內外大升級

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相！首搭新2.5升油電、內外大升級

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

Gogoro「全新騎到飽方案」上線！月繳488／888指定時段免費換電

Gogoro「全新騎到飽方案」上線！月繳488／888指定時段免費換電

蓮花跑車「Emira再推最高規格版本」！台灣確認導入售價即將公布

蓮花跑車「Emira再推最高規格版本」！台灣確認導入售價即將公布

賓士「最新電動巴士eCitaro K」德國亮相！短軸設定都會穿梭更好用

賓士「最新電動巴士eCitaro K」德國亮相！短軸設定都會穿梭更好用

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366