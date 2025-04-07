Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王！狂賣21萬輛、折新台幣41.3萬起

▲Honda N-BOX去年共賣出210,768輛，不僅4度蟬聯日本新車銷量王、更連續10年蟬聯輕型車銷售第一。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Honda宣布旗下「輕型MPV」N-BOX榮獲2024年新車銷售冠軍，自2024年4月至2025年3月，Honda N-BOX共賣出210,768輛，不僅4度蟬聯年度銷售冠軍、同時也連續10年蟬聯K-car輕型車第一。

Honda N-BOX於2011年上市、並相繼在2017 年、2023年進行改款，原廠秉持著「車室空間極大化、機械空間極小化」的M&M設計理念，並採獨特的中央油箱佈局、標配Honda Sensing駕駛輔助系統，在出色燃油效率及實用性下深受青睞。

▲據官方統計，N-BOX目前已累計銷售達279萬輛，今年有望突破300萬輛大關。



現行第3代N-BOX在2023年10月推出、2024年再增添N-BOX JOY車型（報導請點此），吸引更多戶外買家。N-BOX座艙採7吋數位儀表、9吋中控螢幕（選配），具有親民的價格與靈活空間機能。

動力方面則提供658c.c.3缸自然進氣引擎（58匹）及渦輪引擎（64匹），皆採CVT無段變速箱，並有前驅、4驅車型選擇，最便宜入手門檻自1,844,700日圓起，折合新台幣約41.3萬。

▲N-BOX採「車室空間極大化、機械空間極小化」的M&M設計，共有3缸自然進氣、3缸渦輪及前驅／4驅豐富車型選擇。