133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

▲雪鐵龍總代理寶嘉聯合今（7）日宣布Berlingo XTR長軸車型到港，售價與預售維持不變。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼先前短軸版上市後，Citroen總代理寶嘉聯合今（7）日也正式宣布Berlingo XTR長軸車型到港，XTR XL長軸7人座車型正式售價與預售維持不變，為133.9萬。

Citroen Berlingo XTR長軸

XTR XL(7人座）：133.9萬

▲雪鐵龍「布丁狗」Berlingo全車系售價。

「長軸版布丁狗」外觀具有專屬XTR銘板、XTR前後保桿下銀色烤漆、 AIRBUMP XTR 側護板／前保桿飾條，同時還有17吋雙采輪圈（205／60 R17），並在霧燈處具有紅色線條點綴。

▲Berlingo XTR長軸車型採17吋輪圈、具有專屬飾條、銘牌。



車內除了導入10吋數位儀表、10.25 吋中控螢幕及Bi-Panel 數位座艙，並具備有非真圓多功能方向盤、MIRROR SCREEN鏡像系統，另外也採E-Toggle電子線傳排檔、手機無線充電。不僅如此，長軸XTR還標配CITROEN ADVANCED COMFORT雙前座獨創減震舒適座椅，提供更舒適的乘坐體驗。

▲座艙同樣採10吋數位儀表、10.25 吋中控螢幕，具有重新設計的非真圓方向盤。



動力方面，全車系皆採1.5升BlueHDi 4 缸渦柴油引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力130匹／30.6公斤米扭力，XTR長軸版能源署平均油耗為19.7km／L，標配Level 2駕駛輔助系統。在新車到港下，原廠也祭出購車優惠，4月底前完成Berlingo領牌可享低利率購車方案、5年或15萬公里延長保固，並贈送價值22,800元的電子後視鏡與超廣角前後行車記錄器（送完為止）。

▲全車系皆採1.5 升BlueHDi 4 缸渦柴油引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力130匹／30.6公斤米扭力，能源署平均油耗為19.7km／L。