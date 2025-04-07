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「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相！首搭新2.5升油電、內外大升級

▲海外原廠承認新一代CX-5開發中，並會採全新的油電系統！（圖／翻攝自Mazda）

▲馬自達大改款CX-5傳出將在今年12月亮相，並且將成為Skyactiv-Z 2.5升油電動力的首搭車型。（圖／翻攝自Mazda）

記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）主力休旅CX-5大改款傳聞不斷，最近日媒更傳出，全新第3代車型將在今年12月登場，這也是CX-5睽違8年的更新，並且將首搭品牌自主開發的油電動力。

新CX-5外觀將強化Kodo魂動設計，換上更大的水箱護罩、銳利頭燈造型及新廠徽識別，同時也會具有最新i-Activsense、Co-Pilot Concept等駕駛輔助功能，包括夜間行人偵測急煞輔助、駕駛監控系統等。

▲Mazda 。（圖／翻攝自Mazda）

▲日媒稱大改款CX-5最快在12月亮相，也與原廠先前公布的時程區間相符。（圖／翻攝自Mazda）

座艙方面，將採12.3吋數位儀表、中控螢幕，並換上最新Mazda Connect影音系統，具有OTA遠端更新、MyMazda App遠端控制等便利科技。

動力更是此次大改款CX-5重點，預計將有Skyactiv-G 2.0升汽油引擎、Skyactiv-X輕油電與自家開發的Skyactiv-Z 2.5升油電動力，使CX-5成為首搭車型，並且將具有更出色的油耗表現。

▲CX-5預想圖 。（圖／翻攝自kolesa.ru）

▲新一代CX-5將提供3款動力編成，其中就有自家開發的Skyactiv-Z 2.5升油電動力，圖為CX-5預想圖 。（圖／翻攝自kolesa.ru）

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