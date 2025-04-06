雷諾「Austral休旅車小改款」升級登場！換上全新家族化前臉造型

圖文／7Car 小七車觀點

法國車廠 Renault 近期正在針對旗下進行更新，日前宣布自 2022 年推出的 Austral 車系迎來中期改款車型，賦予該車最新的家族化外觀，同時導入品牌最新的科技配備。

▲全新改款 Renault Austral 登場。

首先在外觀部分，全新改款 Austral 換上與 Symbioz 車系相同的家族化面貌。包括最新的廠徽、與廠徽同造型元素的水箱護罩，全新的引擎蓋造型等。頭燈部分採用更加纖細的造型，LED 日行燈也從 C 字形下移至保桿兩側獨立出來，並以閃電狀呈現。

接著來到車尾，可以看到尾燈組造型相似，但整體略短一些，雖然目前的設計趨勢是採用貫穿式燈條設計，但是 Renault 仍堅持自有的特色，不輕易的隨波逐流。

進入車內，任同樣採用稱為 OpenR 的 L 形螢幕駕駛介面，整合 12.3 吋虛擬儀錶及 12 吋直立式中控車載系統，內建 Google 作業系統，提供豐富的聯網功能。不過這次原廠為 Austral 配備了更符合人體工學的座椅，並還有額外的襯墊，帶來更加優異的包覆性。Renault 原廠表示，新款 Austral 不僅更為舒適，而且更平穩、更安靜。這次原廠工程師為其導入全新的車門密封條、新的後視鏡底座和更好的引擎蓋隔熱層，而 Alpine 車形的前門還升級配備雙層玻璃，上述的工程都能幫助降低噪音。引擎腳也重新進行設計，降低傳入車廂的震動感受。

動力配置不變，提供含有 12V 輕油電技術的 1.3 TCe 渦輪引擎、48V 輕油電技術的 1.2TCe 渦輪引擎以及頂級的 400V 架構 E-Tech 混合動力，最高輸出可達到 200hp，底盤提供前驅車型採用的後非讀式懸吊，或 4CONTROL Advanced 四驅車型專屬的獨立多連桿選項，搭配第三代四輪轉向系統，後輪最高可轉動 5 度。