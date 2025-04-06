Skoda「第2款性能電動車」來了！Elroq vRS加速破百僅需5.4秒

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 正式揭露品牌第二款掛上 vRS 稱號的電動車 Elroq vRS，該車採用雙電動馬達、四輪驅動配置，最大輸出功率為 185kW (252ps)，0-100km/h 加速時間僅需 5.4 秒即可完成，實車將於 4/8 舉辦的米蘭設計周登場。

▲Škoda 正式揭露品牌第二款掛上 vRS 稱號的電動車 Elroq vRS。

在外觀方面，全新推出的 Elroq vRS 承襲品牌最新的 Tech-Deck Face 設計語彙，並採用高光澤黑色烤漆處理，內部容納雷達等多個感應器。由垂直「睫毛」組成的光條是標準配置，同時 LED 矩陣光束頭燈也是。四眼外觀是 Škoda SUV 家族的特色。含有動態指示方向燈的 LED 尾燈也是標準配備。Coming/Leaving Home 動態效果也是標準配置，當駕駛鎖定或解鎖汽車或放在口袋裡的鑰匙靠近車輛時，光調會營造燈光秀。當車輛解鎖時，發光部分會逐漸亮起，而當車輛鎖定時，發光部分會慢慢熄滅。

作為 Škoda vRS 性能車款之一，Elroq vRS 提供招牌的 Hyper Green 綠色塗裝，並將標準搭載一系列對比鮮明的黑色元素進一步與標準車型區分開來，像是側窗飾條、車頂架、引擎蓋和尾門字母以及後視鏡蓋，全部採用黑色處理，輪圈部分則是選用空氣力學效果的 21 吋鋁圈，而尾門下方的貫穿式紅色飾條也是獨有的配置，能夠進一步強調運動氛圍。

進入車內，採用三輻式平底化方向盤，下方有vRS標誌。方向盤和內裝採用 Suedia 超細纖維材質，類似麂皮，能夠提升握感與摩擦力；座椅採用綠色縫線點綴，並有加熱、記憶和按摩功能。中控台上搭載 5 吋液晶儀表和 13 吋觸控螢幕，擁有 vRS 專屬顯示介面。其餘配備還有手機無線充電板、12 揚聲器 CANTON 675 W 音響系統、四組 45W 快速充電 USB-C 孔等。

底盤部分，Škoda Elroq vRS 標準配置運動化懸吊系統，前方降低 15mm，後方降低 10mm，並將轉向設定重新調校，以提升更具運動感的駕駛感受。DCC 主動式底盤作為選配提供，它具有重新配置的駕駛模式，可提供更好的舒適度。 Elroq vRS 的 DCC 主動式底盤設定針對更緊湊的車身尺寸進行了量身打造，並允許駕駛進行客製化調整，在單一模式下可調整多達 15 個參數。由於輸出功率增加，vRS 車型的前煞車配備雙活塞卡鉗，剎車性能更強勁。並可以透過中央的觸控螢幕選單選擇兩種模擬聲浪，分別是「Sport」和「Futuristic」。