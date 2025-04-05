Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場！Nexo FCEV充氣5分鐘跑700KM↑

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 發表全新 Nexo FCEV 新能源休旅車，同樣採用氫燃料電池作為動力來源，並且換上嶄新的外觀與內裝，同時性能與續航力表現均較現行款優異。

▲全新第二代 Hyundai Nexo FCEV 正式登場。

首先在外觀部分，全新 Nexo FCEV 採用品牌全新的 Art of Steel 設計語彙，車頭整體輪廓較為方正，並配備了像素風格的 2X2 正方形 HTWO 頭燈組，使得車頭看起來有更濃厚的科幻未來感。原廠將提供包括銀色在內的 6 種外觀配色，包括經典珍珠白、幻影黑、科技金屬灰、清新海洋藍、環保生態灰，以及最具特色的 Goyo 銅色。

接著來到車尾，其導入 2X2 的方形尾燈設計來與車頭呼應，搭配周圍的三角飾板營造出衝突的視覺感受。車身尺碼方面較舊款有所提升，官方公布其長寬高分別為 4,750mm x 1,865mm x 1,640mm (含行李架 1,673mm)，軸距為 2790mm。根據車型等級不同，將配置 18 吋或 19 吋的輪圈。

進入車內，中控台配備全新的雙 12.3 吋液晶螢幕，還配備 HUD 抬頭顯示系統，並採用方向機柱換擋設計，車機系統支援 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能。中控台螢幕下方配備了一組觸控式按鍵，用於控制空調。其它配置還有雙手機無線充電板、14 揚聲器 Bang & Olufsen 音響系統等，並配有智慧氣氛圍燈與車速連動，當車輛超速時會自動變換顏色提醒駕駛者。

動力方面，全新 Nexo FCEV 配備一組 2.64 kWh 的電池組、一組 110kW 的氫燃料電池和一顆 201 hp (150 kW) 的單一電動馬達。0-100km/h 加速僅需 7.8 秒，氫氣罐的重量從 6.33 公斤增加到 6.69 公斤。Hyundai 的目標是續航里程超過 700 公里，並只需 5 分鐘就充滿氫氣。