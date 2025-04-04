「新MG7、MG5」最低折合新台幣30萬！全新休旅ES5大陸也降價

▲大陸MG降價博人氣，3款高人氣車款出奇招！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸不只TOYOTA、HODNA、福特在降價搶市佔，近來輪到上汽MG出招，針對旗下熱門的3款MG5、MG7、ES5電動休旅降價出招，最低僅折合新台幣30萬就能入主最新一代的MG5！

▲去年新一代MG5大陸發表，入門款新台幣30萬就能入手。

去年大陸發表的新一代MG5，看起來就像小一號的MG7，新MG5在大陸提供1.5升自然進氣、1.5升渦輪兩種規格，對應129匹、181匹馬力，採6速手排或7速雙離合變速箱。

原售價8.19萬人民幣的MG5，來到6.59萬人民幣，折合新台幣30萬。

▲1.5升渦輪MG7入手門檻祭出優惠。

至於台灣車迷心心念念的MG7大陸也祭出優惠，在大陸提供1.5升、2.0升渦輪的MG7，原售價11.98萬人民幣，折合新台幣54萬，下殺到10.99萬人民幣，折合新台幣49萬，就能擁有入門款1.5升渦輪的MG7。

同樣在熱度的ES5電動休旅，上周剛在歐洲發表，大陸上汽MG也針對ES5休旅作促銷，ES5電動車來到9.99萬人民幣，折合新台幣僅45萬，全新的電動車ES5甚至比許多油車還便宜！