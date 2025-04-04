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Mazda「全新休旅CX-6e」現身測試對手鎖定特斯拉！預計今年問世

▲歐洲最新捕獲到Mazda全新測試休旅！新車預計命名CX-6e。（圖／翻攝自Mazda）

▲歐洲最新捕獲到Mazda全新測試休旅！新車預計命名CX-6e。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

大陸長安馬自達Mazda日前才公開EZ-60新車計劃，而歐洲市場馬上就捕獲到神祕的Mazda休旅測試車，事實上，歐洲最新捕獲到的休旅測試車，其主角相信就是大陸公布的EZ-60，而歐洲市場將會以CX-6e作為新車命名！

▲歐洲最新捕獲到Mazda全新測試休旅！新車預計命名CX-6e。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda日前就在歐洲註冊CX-6e全新休旅，將與大陸的EZ-60有緊密關聯。

積極拓展新能源市場的Mazda，其大陸首發的EZ-6電動房車，後續在歐洲稱為Mazda 6e，而預計今年問世的EZ-60全新電動休旅，未來也會在歐洲市場命名CX-6e進軍電動車戰場，最大敵手就是特斯拉Model Y。

▲歐洲最新捕獲到Mazda全新測試休旅！新車預計命名CX-6e。（圖／翻攝自Mazda）

▲大陸EZ-60、歐洲CX-6e前身來自去年發表的「Arata創」概念休旅。

從歐洲最新捕捉到的測試車輪廓，其外型、設計都自高度還原2024年發表的「Arata創」概念休旅，不僅有著前衛、時髦的最新設計，預計還會採用品牌最新的發光Logo，演繹Mazda未來家族走向。

EZ-60、CX-6e將與EZ-6房車共享技術，動力參考EZ-6房車，將具備1.5升PHEV增程版與EV電動版2種配置，增程版純電續航力可來到130、200公里，最大續航力可達1,301公里。

電動車EV電池容量共有58.9kWh、66.8kWh兩種選擇，入門單馬達具有215匹馬力／32.6公斤米扭力，雙馬達車型則具有255匹馬力，續航力分別對應480、600公里。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-6e

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