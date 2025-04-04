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賓利鐵粉收藏家「再添手工打造限量休旅」！致敬利曼第6次冠軍榮耀

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華汽車品牌 Bentley 再度展現其頂級工藝與客製化魅力，為忠實車迷打造專屬典藏版車款。近日，長期 Bentley 收藏家 Mark King 迎來他的新成員— — Apex Edition Bentayga，這款由 Mulliner 手工打造的限量版車型，僅向擁有 Le Mans Collection Continental GT 或 GT Convertible 的車主開放選購。這輛 Bentayga 不僅與 King 的 2023 年 Le Mans Collection Continental GT 擁有相同的 Verdant 綠色與 Moonbeam 賽車條紋塗裝，更展現了 Bentley 對於性能與奢華的極致追求。

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

Mark King 是北愛爾蘭知名的 Bentley 車迷與收藏家，家族對高性能汽車的熱愛已延續多年。他的車庫中已擁有 Bentayga Speed、稀有的 Continental GT3-R 與 Continental Flying Spur 等車款，且這些車輛皆被 King 頻繁使用。作為 Bentley 的忠實擁躉，他自 2010 年起便開始收藏 Bentley 車款，並積極參與品牌活動。當 2023 年推出 Le Mans Collection Continental GT 時，他毫不猶豫地購入，而在 Apex Edition Bentayga 發佈後，更果斷將其納入收藏。

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

這款 Apex Edition Bentayga 以 Bentayga S 為基礎，搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，可輸出 550 PS 馬力與 770 Nm 扭力，0-100 km/h 加速僅需 4.5 秒，極速達 290 km/h。透過 Bentley Dynamic Ride 主動防傾控制系統與後輪轉向技術，車輛在高速行駛時展現卓越操控性。此外，Apex Edition 更進一步強化運動性能，包括 22 吋碳纖維輪圈 (減少 44 kg 簧下質量)、碳陶瓷煞車系統，以及全碳纖維車身套件，使其成為史上最具動態駕馭感的 Bentayga。

2023 年，為慶祝 Bentley 在 Le Mans 24 小時耐力賽上的第六次冠軍，品牌特別推出 Le Mans Collection Continental GT。該車款以 Verdant 綠色搭配 Blackline 黑化套件，靈感來自 2003 年奪冠的 #7 Speed 8 賽車。車頭 Beluga 黑色水箱護罩嵌有 Arctica 白色「#7」字樣，22 吋十輻黑色輪圈、碳陶瓷煞車系統與紅色煞車卡鉗則進一步彰顯其賽道基因。

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

該系列車款的內飾同樣極具紀念價值，高光澤碳纖維飾板鑲嵌六環桂冠徽章，象徵 Bentley 於 1924 年至 2003 年間的六次 Le Mans 勝利。此外，最引人矚目的細節莫過於 Bentley Rotating Display 中央旋轉螢幕，當旋轉至展示模式時，將呈現一個特製玻璃展窗，內藏來自 2003 年冠軍賽車 Speed 8 的引擎閥門碎片，讓車主能夠親身感受 Bentley 輝煌賽事歷史。

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

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Bentley 再度以卓越工藝與賽車傳承，將 Le Mans 賽道精神注入至 Apex Edition Bentayga 與 Le Mans Collection Continental GT 之中，這不僅是對品牌歷史的致敬，更是對極致豪華與駕馭樂趣的最佳詮釋。

致敬 Le Mans 榮耀！　Bentley 向忠誠收藏家交付 Apex Edition Bentayga

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