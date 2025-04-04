賓利鐵粉收藏家「再添手工打造限量休旅」！致敬利曼第6次冠軍榮耀

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華汽車品牌 Bentley 再度展現其頂級工藝與客製化魅力，為忠實車迷打造專屬典藏版車款。近日，長期 Bentley 收藏家 Mark King 迎來他的新成員— — Apex Edition Bentayga，這款由 Mulliner 手工打造的限量版車型，僅向擁有 Le Mans Collection Continental GT 或 GT Convertible 的車主開放選購。這輛 Bentayga 不僅與 King 的 2023 年 Le Mans Collection Continental GT 擁有相同的 Verdant 綠色與 Moonbeam 賽車條紋塗裝，更展現了 Bentley 對於性能與奢華的極致追求。

Mark King 是北愛爾蘭知名的 Bentley 車迷與收藏家，家族對高性能汽車的熱愛已延續多年。他的車庫中已擁有 Bentayga Speed、稀有的 Continental GT3-R 與 Continental Flying Spur 等車款，且這些車輛皆被 King 頻繁使用。作為 Bentley 的忠實擁躉，他自 2010 年起便開始收藏 Bentley 車款，並積極參與品牌活動。當 2023 年推出 Le Mans Collection Continental GT 時，他毫不猶豫地購入，而在 Apex Edition Bentayga 發佈後，更果斷將其納入收藏。

這款 Apex Edition Bentayga 以 Bentayga S 為基礎，搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，可輸出 550 PS 馬力與 770 Nm 扭力，0-100 km/h 加速僅需 4.5 秒，極速達 290 km/h。透過 Bentley Dynamic Ride 主動防傾控制系統與後輪轉向技術，車輛在高速行駛時展現卓越操控性。此外，Apex Edition 更進一步強化運動性能，包括 22 吋碳纖維輪圈 (減少 44 kg 簧下質量)、碳陶瓷煞車系統，以及全碳纖維車身套件，使其成為史上最具動態駕馭感的 Bentayga。

2023 年，為慶祝 Bentley 在 Le Mans 24 小時耐力賽上的第六次冠軍，品牌特別推出 Le Mans Collection Continental GT。該車款以 Verdant 綠色搭配 Blackline 黑化套件，靈感來自 2003 年奪冠的 #7 Speed 8 賽車。車頭 Beluga 黑色水箱護罩嵌有 Arctica 白色「#7」字樣，22 吋十輻黑色輪圈、碳陶瓷煞車系統與紅色煞車卡鉗則進一步彰顯其賽道基因。

該系列車款的內飾同樣極具紀念價值，高光澤碳纖維飾板鑲嵌六環桂冠徽章，象徵 Bentley 於 1924 年至 2003 年間的六次 Le Mans 勝利。此外，最引人矚目的細節莫過於 Bentley Rotating Display 中央旋轉螢幕，當旋轉至展示模式時，將呈現一個特製玻璃展窗，內藏來自 2003 年冠軍賽車 Speed 8 的引擎閥門碎片，讓車主能夠親身感受 Bentley 輝煌賽事歷史。

Bentley 再度以卓越工藝與賽車傳承，將 Le Mans 賽道精神注入至 Apex Edition Bentayga 與 Le Mans Collection Continental GT 之中，這不僅是對品牌歷史的致敬，更是對極致豪華與駕馭樂趣的最佳詮釋。