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沒買車也能享受「有車的樂趣」！三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光

圖文／7Car 小七車觀點

三菱汽車公司 (Mitsubishi Motors) 宣布，正式在日本市場推出名為「Miland」的虛擬車輛生活風格應用程式。這款應用程式由三菱汽車與 JP UNIVERSE Inc. 合作開發，旨在透過數位化轉型 (Digital transformation, DX)，為用戶提供全新的車輛體驗，特別是針對年輕一代，即數位原生的 Z 世代。三菱汽車在其中期業務計畫「Challenge 2025」中，強調了透過數位技術建立更無縫、高效的顧客接觸點，並希望能引領未來汽車購買及使用的主要群體。

讓 Z 世代體驗汽車樂趣　Mitsubishi 推出「Miland」虛擬車輛應用程式

「Miland」的名稱源自於「三菱汽車創造的未開發領土」，意指探索全新方式享受汽車的領域。這款應用程式的設計理念是為那些尚未擁有汽車的 Z 世代提供機會，讓他們能夠在虛擬世界中體驗擁有汽車的樂趣。用戶可以在虛擬世界中擁有車輛、與朋友一起駕駛、以及自由地自訂他們的車輛，進一步加深對汽車文化的了解與興趣。

讓 Z 世代體驗汽車樂趣　Mitsubishi 推出「Miland」虛擬車輛應用程式

讓 Z 世代體驗汽車樂趣　Mitsubishi 推出「Miland」虛擬車輛應用程式

「Miland」應用程式提供了多項獨特功能，讓用戶可以輕鬆體驗汽車擁有感。用戶不僅能夠在虛擬世界中擁有數位車輛和車庫，還能將其轉換為非同質化代幣 (NFT)，並在如 OpenSea 等 NFT 市場上進行買賣。此外，用戶可以與朋友進行類似社交網絡的駕駛互動，即使身處不同地點，依然能夠共享駕駛的樂趣。配合特製的地圖設計，用戶可駕駛在獨特的虛擬路線上，並共同完成任務。

讓 Z 世代體驗汽車樂趣　Mitsubishi 推出「Miland」虛擬車輛應用程式

未來，「Miland」還將提供更多車輛自訂的選項，包括更改車輛顏色、添加貼紙等，並且會推出限時或任務專屬的特殊貼紙來增強自訂體驗。三菱汽車也計劃未來舉辦各式活動，進一步提升虛擬車輛世界的樂趣與互動性。這款應用程式不僅讓用戶在虛擬世界中享受駕駛樂趣，也為汽車愛好者提供了嶄新的社交與娛樂方式。

讓 Z 世代體驗汽車樂趣　Mitsubishi 推出「Miland」虛擬車輛應用程式

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mitsubishi三菱Miland應用程式汽車新車

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