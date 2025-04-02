實車直擊／福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版　黑白鮮明質感加分

▲福特今（2）日推出Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版，《ETtoday車雲》也實際到展間直擊，搶先一覽實車樣貌。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／新北報導

福特六和今（2）日推出「Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版」，全車升級黑化套件、溫莎皮革真皮座椅，售價與先前 Vignale車型同樣維持93.9萬不變。《ETtoday車雲》也實際到福特新莊建富展間直擊，搶先一覽Kuga溫莎曜影版實車樣貌。

福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版升級總價值逾10萬，其中曜影黑化套件包括：車外後視鏡、車頂＆車頂架、窗框、車尾銘牌處皆進行黑化處理，尤其在黑色窗框及車頂搭配下，整體黑白對比鮮明，加上18吋曜影黑化切削鋁圈（225／60 R18），運動視覺更爲突出。

▲Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版以白車為主，並透過多樣黑化處理增添運動感，其中黑色車頂、窗框及輪圈最為吸睛。



座艙方面，最大亮點則是從原本的Sensico合成皮革，升級為溫莎透氣打孔真皮縫面，同時結合銀色滾邊縫線、椅面專屬Vignale銘牌、以及便利的駕駛座10向電動調整，整體艙室質感明顯提升。

▲有別於原本的Sensico合成皮革，Kuga溫莎曜影版在換上溫莎透氣真皮縫面、以及銀色滾邊縫面線，也讓車室質感明顯提升。

其他配備則維持原本Vignale配置，包括13吋數位儀表、13.2吋SYNC4中控螢幕、Ford Co-Pilot360TM Vision 2.2全方位智駕預判輔助系統，在維持原本售價下增添更多視覺、優化乘坐舒適度。

動力方面同樣採1.5升Ecoboost MPC模組化引擎，結合源自Lincoln Corsair的全新8速自排變速箱，具有最大馬力187匹／25.3公斤米扭力，平均油耗達14.6km／L。目前Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版皆已進駐展間，有興趣的消費者可前往賞車。

▲福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版升級總價值逾10萬，售價則比照先前維持93.9萬。