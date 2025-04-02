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納智捷n7交車滿周年祭優惠！購車贈「車宿9件套組」露營超方便

▲納智捷n7購車優惠。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷4月針對國產電動車n7推出購車優惠，指定車型還可獲得車宿9件套組。（圖／翻攝自納智捷，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

納智捷（Luxgen）慶祝國產電動休旅n7啟動交車滿一周年，針對n7推出4月購車優惠，選購n7指定車型即可獲得「Enjoy車宿9件套組」（價值逾3萬元）、另外還可享最高優惠7.5萬元、旅行式行動充電器Plus、家用充電樁／2.6萬自由配以及4 年最高20%充電點數回饋等，總價值超過14萬。

納智捷專為n7打造的Enjoy車宿9件套組包括：全景式車頂遮陽簾、V2L車外供電轉接器、後尾門開啟照明、後廂平整化置物盒+平整化隔板（純粹版專屬）、全車車窗遮陽板8件組（亮點版專屬）、車泊座椅延長墊、n7專屬車宿乳膠床墊、車泊防蚊網、多用途露營燈及25公升車用智慧溫控行動冰箱（110V／12V），讓n7車主可輕鬆享受車宿露營樂趣。

▲納智捷n7購車優惠。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷n7購車優惠。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷n7購車優惠。（圖／翻攝自納智捷）

▲Enjoy車宿9件套組專為n7打造，包括平整化隔板、全車遮陽板、V2L車外供電轉接器、乳膠床墊等、行動冰箱，滿足喜愛戶外活動的買家。

另外，即日起至4月底止，n7全車型申辦指定分期加贈充電期間附加條款（首年車體險充電期間附加條款一年期），亮點版4年最高20%充電點數回饋+家用充電樁／2.6萬自由配；精鍊版、精鍊＋版4年最高20%充電點數回饋。

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關鍵字：汽車電動休旅納智捷Luxgenn7車宿旅充購車優惠4月國產百萬

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