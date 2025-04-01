「三菱得利卡」日規漲價！2.2升柴油4驅設定、折新台幣93.8萬起

▲日本三菱宣布自5／1起調漲得利卡Delica D:5售價，車型配備不變。（圖／翻攝自Mitsubishi）



記者林鼎智／綜合報導

受到原物料及物流成本上揚，三菱（Mitsubishi）日本原廠也宣布將調漲Delica D:5售價，調漲後售價自5／1起，不過配備及車型編成則維持不變。

三菱日規Delica D:5結合MPV及SUV優點，車長4,800mm、車寬1,795mm、車高1,875mm，軸距2,850mm，提供7-8人座選擇，並且在AWC電子4輪驅動下具有不俗的越野性能，在當地相當受歡迎。

▲現行第5代Delica D:5共有8-9人座選擇，並採單一2.2升柴油、4輪驅動配置。



現行第5代Delica D:5於2007年上市，動力統一搭載2.2升4缸柴油渦輪引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力145匹／3,500rpm、最大扭力38.7公斤米扭力／2,000rpm，平均油耗可達12.6km／L。

此次三菱Delica D:5皆調漲66,000日圓（折新台幣約1.47萬），編成多達9車型（含特仕車），當地售價自4,222,900日圓至4,799,300日圓不等，折合新台幣約93.8萬-106.6萬元。

▲Delica D:5此次皆調漲66,000日圓（折新台幣約1.47萬），當地售價自4,222,900日圓至4,799,300日圓不等，折合新台幣約93.8萬-106.6萬元。