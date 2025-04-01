4月購車優惠出爐！MG ZS限時升級電動尾門、福特Focus最低75.9萬起

▲4月購車優惠出爐！Nissan推出3款特仕車、MG ZS限時升級電動尾門。（圖／翻攝自各車廠）

記者林鼎智／綜合報導

邁入4月時節，除了購車優惠外、回廠保養也有折扣。福特4月針對Focus推出舊換新75.9萬起，而MG HS、ZS還有低月付方案，並且ZS還限時升級電動尾門；Nissan裕隆則與咖啡品牌聯手，推出X-Trail、Sentra、Kicks樂咖特仕版，想購車、保養的民眾把握機會。

Ford

福特六和即日起至4月底止祭購車優惠！新年式Focus升級FAPA主動式停車輔助系統2.0，舊換新售價自75.9萬起，全車系再贈3萬元配件金；25年式德製性能鋼炮Focus ST到港，售價148.9萬起。

另外，台灣進口皮卡銷售冠軍Ford Ranger Wildtrak還可享100萬48期0利率；福特旅玩家享80萬30期低利率、再享5年不限里程保固，試駕全車系還可獲得7-11商品卡，於展間拍照上傳至福特官方臉書還可抽Stanley隨行杯。

▲福特六和4月針對Focus促銷，舊換新75.9萬起，Ranger Wildtrak、旅玩家也有高額分期優惠。



FUSO

FUSO授權經銷商裕益汽4月推出購車優惠，訂購5噸Canter小型貨車享1萬購車金、6-10噸Canter中型貨車享2萬購車金；訂購11-18噸Fighter大型貨車享5萬購車金、訂購21.5-46噸Super Great大型貨車（限部分車型）享5萬購車金。

另外，訂購6-10噸Canter再贈5萬公里免費保養、11-18噸Fighter贈10萬公里免費保養，全車系再享5年20萬公里原廠保固。

▲FUSO授權經銷商裕益汽4月推出購車優惠，包括Canter、Fighter、Super Great都有購車金。



Mazda

台灣馬自達即日起至4／30止，針對Mazda3、CX-30推出高額0利率5年原廠保固。

▲台灣馬自達4月針對Mazda3、CX-30推出高額0利率5年原廠保固。



MG

MG Taiwan 4月份針對HS、ZS推出「貸我走專案」，首年超低月付1,288元起及0利率方案。原廠還針對MG ZS推出限時入主無痛升級電動尾門，可解放雙手裝載更便利、也可選擇原廠電子後視鏡或專屬配件金等。

▲MG HS、ZS推出優惠貸款方案，其中ZS限時升級電動尾門。



Nissan

裕隆日產即日起至4／30止，與連鎖咖啡品牌Cama Cafe合作推出X-trail、Kicks、Sentra「樂咖特仕版」，以純白車身搭配黑化套件、同步升級便利氛圍機能配備。凡入主Nissan樂咖特仕版即可享有實用配件升級不加價、2萬元配件金優惠。

▲凡入主Nissan樂咖特仕版即可享有實用配件升級不加價、2萬元配件金優惠。



TOYOTA、HINO

TOYOTA、HINO商用車總代理和泰即日起至5／31止，凡HINO全車系、TOYOTA Hiace、Granvia與Coaster車主於活動期間回廠保養，即可享多重精選好禮，包括Hino車用頸枕＆靠枕、抽5星飯店住宿券、輪胎更換2條88折優惠、雨刷片95折優惠等。

▲TOYOTA、HINO商用車總代理和泰即日起至5／31止，凡HINO全車系、TOYOTA Hiace、Granvia與Coaster車主於活動期間回廠保養，即可享多重精選好禮。

Subaru

速霸陸台灣意美汽車4月推出「SUBARU 四驅の日 記念企劃」活動，凡於4月3日至4月13日活動期間，至全國各SUBARU據點賞車試乘CROSSTREK、FORESTER與OUTBACK任一款車型即可獲贈精美小禮物，更有機會參與抽獎活動。活動期間下訂SUBARU任一車款，更可於交車時獲得加碼贈送2025年最新款的品牌安全駕馭布偶組。

▲速霸陸台灣意美汽車4月也提供多款車型優惠、0利率方案。



Volkswagen

台灣福斯汽車即日起至4／30入主The Touran即享春季優享價139.8萬元，再贈30期零利率及第5年延長保固；The Tiguan Allspace 春季優享價149.8萬元起，整體優惠總價值超過20萬元。此外，針對The Polo、The T-Cross以及The T-Roc亦展開「555購車方案」。

▲台灣福斯針對Touran祭出春季優享價139.8萬元，再贈30期零利率及第5年延長保固。



Aeon宏佳騰

宏佳騰持續推出超值購車優惠，熱銷燃油機車「Brera X」與智慧電車「Ai-1 Sport+」，即日起至4月30日止，推出分期日付100元起方案，讓消費者輕鬆擁有心儀座騎。購車同時還可享現金折扣、配件加碼、0利率分期等多重優惠。

▲宏佳騰針對Brera X與智慧電車Ai-1 Sport+推出分期日付100元起方案。



Honda Motorcycle

台灣本田二輪部門4月推出購車優惠，指定車款72期、0頭款、0利率限時加送Shoei Z-8安全帽，特定車款再送1萬元配件金。

其中ADV350售價30.8萬，加贈電子後箱(價值30,700元）；CL STREET售價29.8萬，加贈馬鞍包(價值9,370元)，兩車還可再享72期、零頭款、零利率。

▲台灣本田二輪部門4月推出購車優惠，指定車款72期、0頭款、0利率限時加送Shoei Z-8安全帽，特定車款再送1萬元配件金。

SYM

迎接母親節即將到來，三陽SYM針對Fiddle 125、Fiddle DX除了原本購車金之外，再加碼3,000元優惠；同時迪爵也享購車加碼好禮，提供24期0利率、購車金12,000元。

▲三陽SYM針對Fiddle 125、Fiddle DX加碼3,000元優惠；迪爵享購車24期0利率、購車金12,000元。