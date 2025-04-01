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81.9萬起！台灣「Nissan Kicks、Sentra、X-Trail」特仕車三連發

▲台灣Nissan推出CAMA咖啡品牌聯名特仕車！（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣Nissan推出CAMA咖啡品牌聯名特仕車！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆日產Nissan於4月1日推出3款主力特仕車，Kicks、Sentra、X-Trail上市「樂咖特仕版」，Kicks特仕車售價81.9萬就能入手！

▲台灣Nissan推出CAMA咖啡品牌聯名特仕車！（圖／翻攝自Nissan）

▲Kicks搭配舊換新最低76.9萬起。

「樂咖特仕版」皆享有實用配件升級不加價及2萬元配件金優惠，Kicks「樂咖特仕版」售價81.9萬，限量共500台；X-Trail「樂咖特仕版」售價122.2萬，限量共400台；Sentra「樂咖特仕版」售價85.4萬元起，限量共200台，以上3款新車都能搭配舊換新5萬輔助優惠。

▲台灣Nissan推出CAMA咖啡品牌聯名特仕車！（圖／翻攝自Nissan）

▲X-Trail外觀配有黑化套件，升級電動側踏板。

X-Trail「樂咖特仕版」配備外觀黑化套件，包含曜黑V-Motion飾條、運動化車體套件、後視鏡、行李車頂架、中控鍍鉻飾條、3D超體感紓壓皮椅及鋁圈，再升級電動側踏板，開啟車門即自動同步作動；車內足部氣氛燈可設定多達120種燈色、調整亮度與循環模式，提升車室質感與氛圍。

▲台灣Nissan推出CAMA咖啡品牌聯名特仕車！（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣Nissan推出CAMA咖啡品牌聯名特仕車！（圖／翻攝自Nissan）

▲Kicks、Sentra都升級黑化套件，而Sentra則還有專屬運動化外觀與內裝設計。

Kicks、Sentra同樣都具有黑化套件，Kicks搭載共6支JBL揚聲器，Sentra升級前下保桿與側裙空力套件，營造個性化運動跑格；車室內裝搭配座椅紅色縫線及紅色方向盤定位標，充分展現熱血氣息。

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關鍵字：NISSANKicksSUVX-Trail跨界休旅Sentra

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