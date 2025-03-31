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Infiniti翻身之作「全新QX65休旅、改款QX60」今年見！電動車隨後來

▲Infiniti預計今年推出QX60小改款，以及全新跑旅QX65！（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti預計今年推出QX60小改款，以及全新跑旅QX65！（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

籠罩在破產陰霾的Nissan集團，其日前官方為了挽救投資者信心，一口氣公布數款Nissan新車計劃，而作為高端豪華品牌的Infiniti當然也不是完全沒準備，今年就有2款相當重要新車問世，包含小改款QX60以及全新跑旅QX65，且後續還有品牌首款電動車作品！

▲Infiniti預計今年推出QX60小改款，以及全新跑旅QX65！（圖／翻攝自Infiniti）

▲如同QX50、QX55的關係，QX65則來自QX60共享平台。

隨著QX50、QX55、Q50分別停產落幕，Infiniti陣容選擇越來越少，目前知名度較高僅剩QX60、QX80來扛起北美主力戰線，Q50停產讓旗下再也沒有房車可選，Infiniti未來重心將放在休旅以及電動車發展上，日前悄悄註冊的 QX65休旅資訊曝光，預計是以QX60為基礎延伸推出的跑格休旅，概念就如同先前QX50、QX55的血緣關係。

▲Infiniti預計今年推出QX60小改款，以及全新跑旅QX65！（圖／翻攝自Infiniti）

▲首款電動車也將登場。

正在測試的QX65視為QX60延伸的全新跑旅，預計今年會與改款新QX60一同登場，QX65與QX60共享平台打造，搭2.0升4缸渦輪，搭配9速手自排變速箱與四驅系統，具有268匹馬力、39.5公斤米扭力。

Infiniti接下來也將迎來首款電動車作品，全新電動車首波會以市場熱衷的休旅為主，時間點落在2028年，而2023年曾發表的Vision Qe電動概念車，未來也會以電動房車量產拓展旗下陣容。

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關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅V6引擎Q60停產跑車QX50QX65

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