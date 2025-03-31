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HONDA人氣休旅「ZR-V進軍東南亞」台灣今年見！備戰TOYOTA神車

▲日本ZR-V休旅3月暫停接單，為夏季改款作準備！（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA ZR-V休旅今年導入東南亞、台灣！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

在大陸、日本、北美、歐洲人氣高漲的新ZR-V休旅，近來積極拓展勢力版圖，除了預計今年年底導入台灣市場，如今東南亞也將迎來這位休旅新星，採用2.0升e:HEV油電鎖定TOYOTA Corolla Cross神車休旅！

▲HONDA ZR-V休旅大陸大刀砍新台幣26萬。（圖／翻攝自HONDA）

▲東南亞ZR-V將採用1.5升渦輪、2.0升油電雙動力配置。

今年台灣不只有小改款HR-V，全新的ZR-V休旅也值得期待，以第11代Civic平台延伸打造，空間尺碼比HR-V更好，定位在CR-V之下，台灣約莫在第4季導入，採用與Civic相同的2.0升e:HEV油電。

同樣傳出在今年導入東南亞的ZR-V，在動力規格與台灣稍有不同，東南亞ZR-V有望再增加1.5升渦輪作為入門款選項，汽油渦輪繳出178匹馬力、24.5公斤米扭力；油電為184匹馬力、32.1公斤米扭力。

▲日本ZR-V休旅3月暫停接單，為夏季改款作準備！（圖／翻攝自HONDA）

▲日規ZR-V傳今年小改款，將升級HONDA Sensing 360系統。

值得一提的是，雖然今年台灣、東南亞都有ZR-V計劃，不過日本也傳出今年會有小改款ZR-V，日規ZR-V改款將為ZR-V導入更先進的HONDA Sensing 360安全輔助科技。

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關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla Cross

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