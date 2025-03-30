比亞迪推出「首款大陸自研水平對臥引擎」！可驅動車輛也能發電

圖文／7Car 小七車觀點

BYD 旗下豪華品牌仰望日前在 U7 新車上市發表會上，展現了許多創新技術，也首次宣布 PHEV 車行將搭載中國大陸車廠首創的自主研發水平對臥引擎。

▲BYD 發表最新水平對臥引擎技術。

說到水平對臥引擎，一般車迷都會聯想到 Porsche 和 Subaru 這兩家長期使用該技術的傳統車廠，然而這次 BYD 發表的這款 2.0L 水平對臥四缸渦輪增壓引擎無疑引起廣泛關注。

根據 BYD 指出，這次自主研發的這款引擎不僅採用了2.0升渦輪增壓技術，還針對引擎本體進行大幅壓縮，厚度僅為 420mm，使其更容易與電動馬達系統整合。同時為了確保水平對臥引擎在高轉速下的機油潤滑，BYD 採用了乾式油底殼設計，並配備五聯機油幫浦和主動回油系統，確保油路循環更加高效穩定。

這具引擎不僅直接為車輛提供動力，還兼具發電功能，引擎輸出值為 272 匹馬力，整合四馬達四輪獨立驅動系統，讓 U7 PHEV 綜效輸出高達 1306 匹馬力。搭配 52.4 kWh 電池組、60 公升油箱，能夠完成 200 公里純電續行，而綜效續航里程更可達到驚人的 1,000 公里。充電表現上則支援 210 kW 充電功率。

BYD 透過這項全新的水平對臥引擎搭配電動馬達的新技術，展現其在電動與混合動力市場的創新實力，更預示著未來車型將更多採用自主研發的高階引擎技術。無論是 PHEV 還是純電版本，BYD 在續航、動力輸出與充電速度等方面取得了顯著突破。