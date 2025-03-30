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Skoda「Superb車系迎接90大壽」！品牌創新＆旗艦扛霸子就是它

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda Superb 車系一直以來是擔綱品牌創新以及旗艦的形象，該車款的歷史可以追溯至 1934 年推出的 640 Superb，該車以優異的舒適性、先進技術和寬敞的內部空間迅速獲得市場熱烈迴響。其動力系統搭載可輸出 55 匹馬力的六缸引擎、液壓煞車和現代化的 12V 電氣系統，一直持續生產到 1949 年，車身款式多元，包括罕見的 4×4 車型。

▲Škoda Superb 車系迎接 90 周年慶。

經過 50 年的沉寂，Škoda 在 2001 年重新啟用了 Superb 這個名字。現代化的設計有著同級間優異的乘坐空間、高級配備和豐富的動力科技，包含搭載  Tiptronic 自排變速箱的 V6 引擎。而第二代 (2008 年) 車型推出了實用的五門掀背車和旅行車的車身組合，第三代 (2015 年) 則再度增強科技配備和燃油效率，讓 Superb 成為市場當中最受歡迎的車款之一。

Superb 在每隔時代都有顯著提升，第一代現代車型於 2001 年至 2008 年生產，共售出 137,000 輛。第二代於 2008 年推出，首次以房車和 Combi 旅行車的形式發售，銷量達到 618,000 輛，其中有 65% 的客戶選擇房車。2015 年推出的第三代車型延續了強勁的成長趨勢，銷量達 805,000 輛，其中 56% 為 Combi 車型。

如今，Superb 已發展到第四代，同樣有掀背車和旅行車兩種車身款式，可選擇汽油或柴油引擎，以及輕度混合動力和插電式混合動力系統。插電式混合動力車型 Superb Combi iV 和 Superb Hatch iV 的純電續航里程高達 120 公里，同時車主還可以選擇前輪驅動或者四輪驅動系統，目前也累積超過 65,000 輛的銷售表現。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaSuperbCombi車系90周年房車旗艦汽車新車

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