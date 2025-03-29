Hyundai「最新美國工廠」正式啟用！油電＆電動車年產能50萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車大廠 Hyundai 宣布向美國市場投入巨額 210 億美元，包括建造一座價值 58 億美元的新工廠，目前已率先啟動位於喬治亞州的 Metaplant 的生產基地。該工廠於兩年半前開始建設，將專注於生產一系列電動和混合動力汽車，以推動 Hyundai 進入電動車市場。

▲Hyundai Group 高層、喬治亞州長 Brian P. Kemp、美國眾議員 Buddy Carter 以及 Kia 總裁兼首席執行官 Ho Sung Song 均出席了 Metaplant 工廠的盛大開幕儀式。

Hyundai Group 高層、喬治亞州長 Brian P. Kemp、美國眾議員 Buddy Carter 以及 Kia 總裁兼首席執行官 Ho Sung Song 均出席了 Metaplant 工廠的盛大開幕儀式。目前 Metaplant 工廠已經開始生產電動 Hyundai Ioniq 5 以及最新的七人座純電休旅 Ioniq 9。

Hyundai Ioniq 9 是品牌首款三排座純電動 SUV，是 Kia EV9 的雙生車型。Ioniq 9 首度於 2024 年 11 月推出，採用該集團的 E-GMP 架構，標配 110.3 kWh 電池。入門車型配備 214 匹馬力和 350 牛頓米的電動馬達，採用後輪驅動設定，官方公布其續航里程約為 385 英里 (620 公里)。遠距離全輪驅動 (Long Range AWD) 車型則是在前軸增加一組 94 匹馬力的馬達；頂級旗艦款 Ioniq 9 Performance 前後均配備 214 匹馬力的電動馬達，可在 5.2 秒內達到 62mph 的速度。

Hyundai 集團原先計劃在 Metaplant 工廠生產 20 萬輛電動和混合動力汽車。然而，為了回應川普總統的政策，原廠已經宣布將年產能擴大至 50 萬輛。

Hyundai 汽車集團執行主席 Euisun Chung 表示：「Hyundai 汽車集團的美國 Metaplant 工廠不僅代表了集團先進的製造能力和對於創新的承諾，也代表了我們對與喬治亞州合作夥伴和社區關係的投資。」「憑藉這個社區豐富的工藝和歷史，以及 HMGMA 的優秀勞動力，我們將與美國政府一起在美國打造移動服務的未來。」