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Honda「日本暢銷小MPV」汽油版升級！配備、塗裝更好價錢也小漲

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日本原廠當對當地暢銷小型MPV的Freed汽油車型進行升級，同樣提升塗裝材質、標配項目，售價也小幅調漲。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本原廠針對旗下「暢銷小型MPV」Freed汽油車型進行更新，與e:HEV油電版本一樣，主要針對塗裝車色進行升級，不過在原物料、運輸成本上揚亦小幅調漲售價，使Freed汽油車型售價自2,623,500日圓起，折合新台幣約57.7萬起。

此次Freed汽油車型針對烤漆金油層進行改良，捨棄傳統金油層的丙烯酸三聚氰胺，採用新的材質，官方宣稱將使車色光澤更亮、還能提高塗裝1.5倍耐用度。

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲與油電車型一樣，在烤漆金油層提升，具有更亮的光澤並提高1.5倍耐用度。

不僅如此，Freed汽油車型在配備上也有更新，在AIR EX與Crosstar車型、以及福祉車上皆升級光感應頭燈、LED彎道照明輔助、倒車攝影、後方來車警示等。

Honda Freed座艙採7吋TFT儀表、11.4吋中控螢幕，同時空間也相當寬敞，在當地市場相當受歡迎。編成上共有前驅、4驅以及5-7人座選擇，另外也有福祉車，汽油車型皆採1.5升DOHC i-VTEC自然進氣引擎、CVT變速箱，具有最大馬力118匹／14.5公斤米扭力。

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲Freed提供前驅、4驅以及5-7人座選擇，另外還有福祉車，動力也有汽油、油電，相當豐富。

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關鍵字：汽車MPVHonda本田汽油Freed小型Honda Sensing金油塗裝配備日本

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