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265萬起！奧迪「Q6／SQ6 e-tron」電動休旅上市　3車型首搭新平台

▲Audi Q6 e-tron上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣奧迪今（28）日發表新Q6／SQ6 e-tron電動休旅，共有3車型，售價自265萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台中報導

在去年3月海外亮相後，台灣奧迪今（28）日也正式發表新Q6 e-tron、SQ6 e-tron。新車為品牌首搭PPE平台、同時也是首款B-Segment級距的電動休旅，共有3車型，售價自265萬起，較預售價降4萬，至於SQ6車型則維持不變。

Audi Q6 e-tron、SQ6 e-tron售價
Q6 e-tron（後驅）：265萬（較預售降4萬）
Q6 e-tron quattro S Line：315萬（較預售降4萬）
SQ6 e-tron：369萬

▲SQ6 e-tron。（圖／記者林鼎智攝）

▲SQ6 e-tron。（圖／記者林鼎智攝）

▲更猛爆的SQ6 e-tron也同步亮相，售價為369萬。

新Q6 e-tron 車身尺碼4,771mm x 1,965mm x 1,702mm，軸距達2,899mm，明顯比Q4大上一截。配備上搭載Matrix LED矩陣頭燈、OLED 2.0尾燈，提供多達供8種光型變化。

座艙則標配11.9吋曲面數位儀表、14.5中控螢幕及10.9吋乘客座螢幕，搭載內建Android系統，其中Audi Assistant語音助理更進化，可進行車輛部分操控、主動建議及學習功能。另外還可選配MMI升級套件（9.6萬），套件內容包括Bang & Olufsen頂級音響（22支揚聲器）、AR擴增實境抬頭顯示器、氛圍燈等。新Q6 e-tron乘載表現不差，後行李廂空間達526-1,529公升，另外也有64公升前置物空間。

▲Audi Q6 e-eTron

▲新Q6 e-tron標配11.9吋曲面數位儀表、14.5中控螢幕及10.9吋乘客座螢幕。（圖／徐煜展攝）

編成上，新Q6 e-tron入門後驅車型具有最大馬力252匹，搭配83kWh電池、WLTP最大續航力為533公里，可支援225kW快充，充電10分鐘即可行駛255公里，採CCS2充電規格。

而雙馬達全驅的Q6 e-tron quattro S Line搭載100kWh電池，具有最大馬力387匹，可支援270kW快充，最大續航力為625公里；性能版的SQ6 e-tron更來到 489匹最大馬力，靜止加速破百僅4.4秒，最大續航力為598公里。

▲Audi Q6 e-tron上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Q6 e-tron在800V架構下，最大可支援270kW快充，最大續航力達625公里。

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