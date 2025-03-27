勞斯萊斯「新Ghost Series II」 4／15登台！小針美容影音再升級

▲勞斯萊斯總代理盛惟發出媒體邀約，預告小改款Ghost Series II將在 4／15登台亮相。（圖／翻攝自Rolls-Royce，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

勞斯萊斯（Rolls-Royce）在去年10月海外發表「小改款Ghost Series II」後，總代理盛惟也發出媒體邀約，確定將在4／15登台亮相！

作為品牌銷售代表，勞斯萊斯Ghost車系極具代表性，此次小改款Ghost Series II換上更銳利的車頭設計，包括重新設計的燈具、保桿造型，尾燈也向Spectre電動車看齊，並提供新款22吋輪圈選擇，同時還有EWB長軸版本與Black Badge車型。

▲Ghost Series II車頭樣貌有些變化，整體設計更簡潔。



座艙方面維持勞斯萊斯的奢華水準，並且換上最新Spirit資訊娛樂系統、升級音響，後座也提供2具觸控螢幕，可進行座椅通風加熱按摩、音樂等功能操作，並提供高度客製化內容。

至於動力方面，新Ghost Series II同樣搭載6.75升V12雙渦輪引擎、8速自排變速箱及4輪驅動系統，最大馬力達563匹／86.7公斤米扭力，Black Badge版本更來到592匹馬力。

▲Ghost Series II搭載6.75升V12雙渦輪引擎、8速自排變速箱及4輪驅動系統，最大馬力達563匹／86.7公斤米扭力。