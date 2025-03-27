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Nissan兩年內推13款新車！「大改款Leaf首曝光」、Sentra將迎更新

▲Nissan公布2年內新車計劃。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan公布2年內新車計劃，其中大改款Leaf也首度露面（中），其中還包括新一代Sentra（左一）、X-trail都將迎來更新。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan原廠公布新車計劃，未來2年內將推出13款以上新車及改款車型，當中重點包括大改款Leaf、Sentra等，其他則還有X-trail更新、Juke電動車、Micra EV等，並且還會推出第3代e-Power油電系統。

此次Nissan公布的新車計劃中，也首度公布新一代Leaf、以及Micra EV的面貌。其中大改款Leaf將從電動掀背轉型為電動休旅，並與Ariya同樣採CMF-EV電動車平台。從圖片中看來具有懸浮式車頂、平整化車門把手等設計，原廠也透露採19吋輪圈、全景天窗，並且首度內建NACS特斯拉超充規格，空間表現也會更加寬敞。

▲Nissan公布2年內新車計劃。（圖／翻攝自Nissan）

▲大改款Leaf將轉變成電動休旅，搭載CMF-EV電動車平台、並內建特斯拉超充規格。

Nissan也預告將更新旗下最暢銷中小型房車Sentra，並且在明年開始量產第4代Nissan X-trail（海外車名為Rogue），屆時除了燃油、e-Power油電動力外，也會加入PHEV插電式油電動力，該PHEV動力將與三菱Outlander PHEV共享。

Micra EV電動車方面，該車其實就是March電動車型，將會在今年底於歐洲發表，也是Nissan在歐洲市場三款電動化車型之一，該車與Renault 5共用零件，整體由Nissan歐洲設計中心操刀，而Juke EV也會在明年於歐洲上市。

Nissan也提到，第3代e-Power油電系統將比現行款提升15%燃油經濟性，減少碳排放且提升NVH表現，屆時將率先搭載於Qashqai，最快今年底前亮相。

▲Nissan公布2年內新車計劃。（圖／翻攝自Nissan）

▲Micra其實就是March的歐洲車名，Nissan也預告將在歐洲推出Micra EV電動車。

▲Nissan公布2年內新車計劃。（圖／翻攝自Nissan）

▲第3代e-Power將比現行版再提升15%燃油經濟性，屆時將率先搭載於Qashqai。

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