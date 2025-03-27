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306萬！台灣BMW「5系列旅行車汽油版」上市　M Sport套件配備滿滿

▲BMW 520i Touring M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW總代理汎德今（27）日發表520i Touring M Sport，這也是5系列旅行車唯一的汽油車型，售價306萬。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在電動版先行上市後，BMW總代理汎德今（27）日發表汽油版5系列旅行車，全新520i Touring M Sport豪華旅行車，正式售價306萬。在加入汽油版後，使5系列旅行車共有1款汽油、2款i5 Touring電動旅行車（eDrive40、M60 xDrive）選擇。

BMW 5系列Touring旅行車
汽油
520i Touring M Sport：306萬（新增）
電動
i5 eDrive40 M Sport：339萬
i5 M60 xDrive：495萬

▲BMW 520i Touring M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲520i Touring M Sport車長5,060mm，軸距2,995mm，在M Sport套件下相當有型。

新520i Touring M Sport車長5,060mm，具有平整式車門把手、高光黑側裙、Ｃ柱5字樣徽飾，搭配19吋M專屬運動話輪圈、L型立體尾燈等，展現旅行車獨有魅力。

520i Touring M Sport座艙採M Nappa真皮平底方向盤（含換檔撥片）、12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW Operating System 8.5系統，同時也採雙前座跑車座椅、Veganza透氣皮質內裝，具有15W手機無線充電、BMW數位鑰匙2.0、車況抬頭顯示器、harman／kardon音響系統、水晶中控套件等，同時也搭載BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助系統。

▲BMW 520i Touring M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 520i Touring M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW Operating System 8.5系統，具有AR擴增實境導航、手機數位鑰匙等科技。

空間表現方面，新520i Touring M Sport軸距2,995mm，後行李箱最大可達1,700公升，並具有電動尾門及感應式啟閉功能。

動力上，520i Touring M Sport搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，結合Steptronic 8速手自排變速箱，具有最大馬力190匹／31.6公斤米扭力，靜止加速破百為8.3秒。

▲BMW 520i Touring M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲新520i Touring M Sport搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，結合Steptronic 8速手自排變速箱，具有最大馬力190匹／31.6公斤米扭力。

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