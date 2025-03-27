瑪莎拉蒂「最新客製化工坊」正式啟用！想打造獨一無二超跑就來這

圖文／7Car 小七車觀點

義大利超豪華品牌 Maserati 宣佈於摩德納 Viale Ciro Menotti 歷史工廠內，正式啟用「Officine Fuoriserie Maserati」，為旗下客製化計畫 Fuoriserie 打造專屬空間。該中心的成立，不僅提供更精緻的個性化選項，更代表著品牌對卓越工藝與創新的承諾。在這裡，客戶可自由選擇車輛的顏色、內裝材質、煞車卡鉗設計等細節，甚至能夠打造完全獨一無二的專屬車款，展現 Maserati 對消費者需求的極致重視。

Fuoriserie 計畫以兩大主題為核心：「Collezione Corse」與「Collezione Futura」。Collezione Corse 專為傳統賽車文化愛好者設計，靈感來自 Maserati在賽道上的輝煌歷史，其特色包括經典賽車色彩、無貼紙塗裝賽車條紋，以及精緻的復古風皮革內裝。而 Collezione Futura 則專注於科技與未來趨勢，結合創新材質與大膽色彩搭配，創造前衛且極具未來感的車輛設計。此外，Fuoriserie計畫還提供「Bespoke」客製化選項，允許客戶與 Maserati 設計團隊共同打造獨一無二的「one-of-one」專屬車款。

Officine Fuoriserie Maserati 內部配備最先進的塗裝工藝，提供超過 20 種工作站，每日可處理 24 輛客製化車輛。車主可於專屬 Fuoriserie 展間與設計師討論配置，並透過全新的數位配置系統，進行更直覺的個性化選擇。該中心擁有 4,000 平方公尺的先進噴漆區，透過三階段塗裝流程，確保每輛車皆能達到最高品質，進一步提升 Maserati 的豪華形象與工藝水準。

為慶祝 Officine Fuoriserie Maserati 開幕，品牌推出 MC20 Cielo「Less is More…?」One-Off 車款，採用 Bauhaus 藝術風格設計，外觀以 Blu Corse Matte 藍色車漆搭配幾何圖案點綴，並融入 Maserati 經典賽車色調如 Rosso Capannelle 紅、Giallo Avia Pervia 黃等，使車身設計宛如藝術品。該車款象徵著 Fuoriserie Bespoke 計畫的最高境界，體現品牌對極致個性化與獨特性的追求。

Maserati 透過 Officine Fuoriserie Maserati 客製化中心的設立，進一步鞏固其義大利超豪華品牌的定位，並以創新工藝與極致細節，滿足頂級車主對於個性化座駕的渴望。