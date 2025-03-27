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瑪莎拉蒂「最新客製化工坊」正式啟用！想打造獨一無二超跑就來這

圖文／7Car 小七車觀點

義大利超豪華品牌 Maserati 宣佈於摩德納 Viale Ciro Menotti 歷史工廠內，正式啟用「Officine Fuoriserie Maserati」，為旗下客製化計畫 Fuoriserie 打造專屬空間。該中心的成立，不僅提供更精緻的個性化選項，更代表著品牌對卓越工藝與創新的承諾。在這裡，客戶可自由選擇車輛的顏色、內裝材質、煞車卡鉗設計等細節，甚至能夠打造完全獨一無二的專屬車款，展現 Maserati 對消費者需求的極致重視。

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Fuoriserie 計畫以兩大主題為核心：「Collezione Corse」與「Collezione Futura」。Collezione Corse 專為傳統賽車文化愛好者設計，靈感來自 Maserati在賽道上的輝煌歷史，其特色包括經典賽車色彩、無貼紙塗裝賽車條紋，以及精緻的復古風皮革內裝。而 Collezione Futura 則專注於科技與未來趨勢，結合創新材質與大膽色彩搭配，創造前衛且極具未來感的車輛設計。此外，Fuoriserie計畫還提供「Bespoke」客製化選項，允許客戶與 Maserati 設計團隊共同打造獨一無二的「one-of-one」專屬車款。

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Officine Fuoriserie Maserati 內部配備最先進的塗裝工藝，提供超過 20 種工作站，每日可處理 24 輛客製化車輛。車主可於專屬 Fuoriserie 展間與設計師討論配置，並透過全新的數位配置系統，進行更直覺的個性化選擇。該中心擁有 4,000 平方公尺的先進噴漆區，透過三階段塗裝流程，確保每輛車皆能達到最高品質，進一步提升 Maserati 的豪華形象與工藝水準。

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

為慶祝 Officine Fuoriserie Maserati 開幕，品牌推出 MC20 Cielo「Less is More…?」One-Off 車款，採用 Bauhaus 藝術風格設計，外觀以 Blu Corse Matte 藍色車漆搭配幾何圖案點綴，並融入 Maserati 經典賽車色調如 Rosso Capannelle 紅、Giallo Avia Pervia 黃等，使車身設計宛如藝術品。該車款象徵著 Fuoriserie Bespoke 計畫的最高境界，體現品牌對極致個性化與獨特性的追求。

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

Maserati 透過 Officine Fuoriserie Maserati 客製化中心的設立，進一步鞏固其義大利超豪華品牌的定位，並以創新工藝與極致細節，滿足頂級車主對於個性化座駕的渴望。

Maserati 客製化再進化，全新 Officine Fuoriserie 工坊正式啟用

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關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂超跑客製化工廠汽車新車跑車

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