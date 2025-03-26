Hyundai南陽實業預告4／1有新車　「小改款Tucson L」傳提前上市

▲Hyundai南陽實業將在4／1舉行新車媒體見面會，傳出很可能就是小改款Tucson L。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼先前公布今年新車規劃後（報導請點此），Hyundai總經銷南陽實業今（26）日也發出媒體邀約，預告將在4／1舉行新車媒體見面會，雖然車款資訊尚未公布，但除了已知的Mufasa外，新車也傳出很可能是小改款Tucson L。

台灣Hyundai今年新車規劃名單中，除了Mufasa、Inster電動休旅、IONIQ 6 N及IONIQ 9外，主力休旅Tucson L小改款車型卻被遺漏。在海外市場相繼開賣下，也傳出南陽打算提前小改款Tucson L的上市時程，加上媒體邀約中的神秘感，4／1新車很可能就是Tucson L。

▲小改款Tucson L去年11月在南韓上市，雖是小改款變更幅度頗大，其中座艙佈局、排檔方式都有明顯不同。



小改款Tucson L在去年11月南韓亮相，並先後在大陸、北美市場開賣。新Tucson L改款幅度不小，除了車頭水箱護罩、頭燈造型修容外，座艙也換上12.3吋數位儀表、12.3吋中控螢幕及6.6吋空調面板，並且將按鍵式排檔改為方向盤撥桿、採用水平冷氣出風口，整體座艙質感更出色。

▲小改款Tucson L改採方向盤撥桿排檔，捨棄原本按鍵式設計，同時採雙12.3吋儀表、中控螢幕及6.6吋空調面板。



動力方面，小改款Tucson L共有1.6升渦輪、1.6升Turbo Hybrid渦輪油電、2.5升自然進氣（北美市場）、1.6升PHEV插電式油電（南韓市場）、1.5升渦輪（大陸市場）、2.0升柴油（南韓市場）等。考量到台灣方面，首波很可能以1.6升渦輪為主，後續也會有1.6升渦輪油電，詳細情形還有待南陽公布。