LEXUS「全新7人座休旅」亮相！空間更大更豪華　今年發表

▲LEXUS全新7人座被捕獲測試！預計會以TZ作為新車命名。（圖／翻攝自《autoevolution》）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS電動車版圖即將再擴張，定位會在RZ休旅之上，這次直接瞄準7人座豪華電動休旅市場，畢竟日前TOYOTA才剛推出7人座電動休旅Highlander，接下來就輪到LEXUS出招，將以TZ作為這款全新7人座休旅命名。

▲LEXUS將以TZ成為品牌首款電動7人座。

事實上，品牌日前就曝光註冊TZ450e與TZ550e雙車型，相信與這款最新現身的測試車相關，雖然車身仍包覆厚重偽裝，但仍可看出不少關鍵設計線索，包含封閉式水箱護罩、細長頭燈，以及更修長且俐落的車身比例，整體風格明顯走向都會豪華路線。

新車擁有大面積側窗與全景天窗設計，強化車室採光與開闊感，目的就是為了提供第3排更寬敞的空間視野優勢。車尾則採簡潔俐落的布局，搭配小型尾翼與厚實後保桿，營造出穩重但不笨重的視覺印象。

TZ將導入新一代電池技術，相較現行TOYOTA bZ4X，續航力預計提升約20%，同時電池成本可降低約40%，並具備更快的充電效率，10%至80%充電時間有望壓在30分鐘內，將會以雙馬達四驅作為主打。