「新一代LEXUS ES大陸」只賣新台幣133萬！比台灣便宜近50萬、配備更豪華

▲大陸比台灣市場更快！北京車展上市新一代LEXUS ES。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣預計5月要上市的新一代LEXUS ES，大陸市場手腳快了一步，於4月24日的北京車展上市，動力編成、外型與台灣相近，但當地售價僅要新台幣133萬，且車內還有雙片的大螢幕，肯定讓台灣車迷好羨慕。

▲大陸首波提供300h油電，未來還會有500e電動版。

先看台灣市場布局，台灣和泰已確認導入ES 300h油電與ES 500e純電雙動力編成，預售價格則從180萬元起跳，一路到255萬元區間，鎖定中大型豪華房車級距，預計5月上市。

大陸市場新一代ES外型與台灣相當，但首波提供300h油電，後續還會追加500e電動版，售價29.99萬人民幣起跳，折合新台幣133萬，與台灣接單售價有47萬價差。

▲大陸ES車內有亮點，一路從中控延伸至副駕的超大螢幕。

雖然外型、動力與台灣差不多，但內裝用料可是有不少差異，大陸版ES直接導入延伸至副駕的超大尺寸螢幕，形成近似雙聯甚至橫跨式顯示的視覺效果，科技感與豪華感直接拉滿；反觀台灣目前規格，仍以14吋中控螢幕為核心，搭配數位儀表板，雖然已經相當先進，但在「視覺震撼」確實略顯保守。

配備面同樣不手軟，包括座椅加熱通風、方向盤加熱、HUD抬頭顯示、Mark Levinson音響、L2等級駕駛輔助等通通到位，甚至純電版本還會提供可變色全景天窗。