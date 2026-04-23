福斯集團4款新車「北京車展全球首演」！加速電動化＆智慧化發展

圖文／7Car 小七車觀點

2026 年北京車展開幕在即，Volkswagen Group 於 4 月 21 日晚間舉辦的「集團媒體之夜」上，一口氣帶來四款全球首發車型，並同步公開名為「全域智能體AI」的技術發展路線圖，明確展現其在中國大陸市場加速轉向電動化與智慧化的戰略意圖。

四款首發車型涵蓋不同品牌與市場定位。Volkswagen 品牌推出兩款新作：一汽‑大眾的純電中型 SUV「ID. AURA T6」，採用集團中國大陸本土研發的 CEA 電子電氣架構，支援增強版 L2 級輔助駕駛與 OTA 線上更新；另一款接近量產的大型純電轎車「與眾 09」，則由大眾安徽主導，整合高效能運算平台與 AI 智慧助手。子品牌捷達展出概念車「JETTA X」，揭示名為「Modern Robust」的新設計語言，並預告 2028 年前推出四款新能源車。AUDI 品牌則帶來專為中國大陸打造的第二款量產車型 — 豪華純電 SUV「E7X」，該車基於與上汽集團合作的智慧數位平台，未來有望搭載 L3 級輔助駕駛功能。

▲Volkswagen ID. Aura T6。

▲Volkswagen ID. Unyx 09。

▲JETTA X 概念車。

在技術布局方面，Volkswagen Group 提出「全域智能體 AI」路線圖，計劃自 2026 年下半年起，讓所有採用 CEA 架構的新車配備車載 AI 智能體。該系統採用在地訓練的大型語言模型，能透過自然對話主動理解駕駛與乘客需求，執行跨系統的複雜操作，且全程在車端運算，以確保個人資料不外傳。2027 年將進一步推出 CEA 2.0 架構，整合更強大的中央運算平台，實現「駕艙一體」體驗，讓多個 AI 智能體協同運作。

Volkswagen Group 管理董事會主席 Oliver Blume 在活動中表示，中國大陸是 Volkswagen 全球轉型的核心所在，此次展出的產品與技術充分反映本土化戰略的具體成果。負責中國大陸業務的董事 Ralf Brandstätter 則指出，集團在 36 個月內完成產品規劃全面翻新，今年各品牌將在當地推出超過 20 款電動化智慧車型，目標到 2030 年累積推出約 50 款新能源車，涵蓋純電、插電式混動與增程動力。

▲Volkswagen Group 管理董事會主席 Oliver Blume。

▲負責中國大陸業務的董事 Ralf Brandstätter。

隨著北京車展於 4 月 24 日正式開幕，福斯集團旗下 Volkswagen、Jetta、Audi（含四環與AUDI品牌）及 Porsche 等品牌將集中展示其多元化產品陣容。業界關注的重點將落在這批新車能否在競爭激烈的中國大陸市場中，藉由 AI 與本地化研發能力，進一步穩固 Volkswagen 的市場地位。