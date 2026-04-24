BMW大軍集結「多款新車台灣今年導入」！M3性能車40週年現身

▲BMW於北京車展大秀新車肌肉大軍！象徵進入新時代的車款更會陸續導入台灣。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

2026年北京車展今4月24日正式開幕，《ETtoday車雲》也在現場第一時間直擊，BMW以一系列象徵品牌邁入「新世代」的重要車款強勢登場，從純電到豪華旗艦全面鋪陳未來藍圖，其中包含大陸首度亮相的BMW iX3、BMW i3，以及同步進化的BMW 7系列與純電 i7，這波大陣仗的「新世代陣容」將自今年起陸續導入台灣市場！

▲BMW iX3、i3作為接下來電動車主力，台灣iX3今年10月導入、i3則預計明年。

走進BMW展區，最吸睛的莫過於全新iX3與i3，兩者不僅承襲品牌最新設計語彙，更結合新平台與電動化技術，強調更高效率與數位化體驗，座艙導入全新世代介面與永續材質。

▲改款新7系列豪氣逼人！汽油、純電都沒缺席，台灣今年底導入。

改款7系列與i7則延續旗艦定位，透過更精緻的外觀細節與科技配備升級，強化豪華氛圍，同時在動力與舒適性表現上持續進化，展現傳統與創新的並行策略。

▲M3 Touring 40周年紀念版登場！採囂張、搶眼的特殊色塗裝。

值得一提的是，本次展區首度現身的BMW M3 Touring 40周年紀念版，為紀念M3誕生40周年所打造的「情懷＋性能」代表作，這次特別推出房車與旅行車雙版本，如今再加上40周年身份，更顯珍稀價值。

旅行車Touring換上更大膽的「野莓紅」專屬車色，搭配赤金銅色鋁圈與紅色煞車卡鉗，整體視覺不僅搶眼，還多了幾分精品級質感，與過去強調純性能的M3形象相比，更顯獨到品味。

細節部分同樣誠意滿滿，包括黑化水箱護罩、燻黑頭燈都列為標配，並在車頂、迎賓踏板、前座頭枕與中央杯架等處加入「40周年」專屬徽章，從外到內都在強調這輛車的限量身份與收藏價值。

▲車內戰鬥感十足，配有大量輕量化的碳纖維用料。

座艙同樣維持高水準鋪陳，配備附加熱功能的Alcantara方向盤，並採用銀石白與黑色雙色Merino真皮內裝，營造出兼具性能與豪華的座艙氛圍，最吸睛的還是M碳纖維跑車椅，除了造型戰鬥感十足，細節也做出區隔：房車版本採用極地藍縫線，而旅行車則以紫水晶色點綴，低調中帶點專屬辨識度。

▲動力搭載強悍的6缸雙渦輪。

動力方面則維持BMW M3一貫的硬派設定，搭載高性能3.0升直列六缸雙渦輪引擎，結合M xDrive四輪驅動系統，讓M3房車擁有上看290km/h的極速表現，Touring車型也具備280km/h的實力。同時，駕駛者還可透過M專屬駕駛模式自由調整動力輸出與動態反應，無論日常或激烈操駕都能輕鬆切換，詮釋「一車兩用」的性能旅行車魅力。

▲2002Ti經典老車講述品牌榮耀的歷史。

除了展現新生代魅力外，另一側則展出經典老車BMW 2002 Ti，這款代表品牌運動基因的傳奇車型，與新世代電動車形成強烈對比，彷彿訴說BMW從燃油時代一路走向電動未來的歷史軌跡。

▲概念車詮釋未來BMW美學，美背線條讓車迷一飽眼福。

除了新世代電動車與性能車款外，BMW此次也帶來極具話題性的Concept Speedtop概念車，替展區增添濃厚的設計與工藝氣息，採用品牌少見的Shooting Brake獵跑造型，結合長車頭與流線車頂線條，從車頭一路延伸至車尾的中央脊線設計，讓整體輪廓顯得優雅又充滿張力。

外觀最吸睛之處，在於採用漸層塗裝設計，隨著光影變化呈現出截然不同的質感，再搭配發光雙腎型水箱護罩與纖細頭燈，展現BMW對未來豪華風格的全新詮釋。