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Honda宣布「年底退出南韓汽車市場」！集中火力賣機車續坐市佔第1名

▲Honda宣布「年底退出南韓汽車市場」！集中火力賣機車續坐市佔第1名。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda宣布將於今年底結束南韓市場汽車銷售，將經營資源集中至機車業務上。（圖／翻攝自Honda Korea官網）

記者張慶輝／綜合報導

日系車廠Honda本田今（23）日宣布，將於今（2026）年底正式退出南韓汽車市場，這也是繼2020年Nissan退出後，又一日系車廠離開南韓；雖然Honda將結束在南韓的新車銷售業務，不過保修保固與零件供應都將延續，另外在南韓銷售第1名的機車業務，將結合原先汽車銷售業務的資源，繼續為當地騎士提供更好的服務。

Honda官方指出，在全球與南韓市場環境劇烈變動之下，為了強化中長期競爭力，決定將經營資源重新集中，在經過完整評估之後，決定結束汽車銷售業務，並以機車事業為核心，繼續維持其在南韓市場的領導優勢，並為當地消費者提供更具競爭力的機車產品。

▲Honda宣布「年底退出南韓汽車市場」！集中火力賣機車續坐市佔第1名。（圖／翻攝自Honda）

▲相較貧瘠的汽車陣容，Honda在南韓提供的機車款式高達40種，幾乎全線產品都能買到。（圖／翻攝自Honda Korea官網）

回顧Honda在南韓的歷史，最早是於2001年10月以機車產品進入市場，經過多年的專注經營後，才在2004年5月展開汽車銷售；隨著本土品牌如Hyundai現代及KIA起亞的強勢崛起，且電能車款逐漸流行之後，在當地只有Accord與CR-V等2款主力車型的Honda顯得更為吃力，在2025年市佔率跌破1%後，最終在今日做出了停止汽車銷售的決定。

相比汽車業務，Honda機車在南韓銷量就相對亮眼，迄今已賣出42.06萬輛新車，市佔率高達4成左右，而且實際查看Honda Korea官網，目前在售的機車款式高達40款，從110c.c.的速克達Vision、當家仿賽旗艦CBR1000RR-R SP、到陸地航母GoldWing全部都有販售，相信在集中火力之後，還能再有一波成長。

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關鍵字：Honda本田南韓Korea汽車銷售退出結束新車機車摩托車

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