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224萬起！Volvo「2度小改款XC60休旅」開賣　温昇豪＆帥總裁同台

▲224萬起！Volvo「2度小改款XC60休旅」開賣　溫昇豪＆帥總裁同台。（圖／記者張慶輝攝）

▲Volvo國際富豪汽車發表2度小改款XC60，建議售價自239萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Volvo國際富豪汽車今（23）日於台北南港Lalaport發表2度小改款XC60主力休旅，並為其開出239萬起的建議售價，其中XC60 B5 Plus車型前200輛提供224萬起的限量入主價，搭配汰舊換新最低入手價214萬，並加贈要價6萬元HUD抬頭顯示器，作為現任XC60車主的知名藝人温昇豪則以品牌好友的身分，於本日活動中現身站台相挺，並和國際富豪總裁林裕凱「同台尬帥」。

▲224萬起！Volvo「2度小改款XC60休旅」開賣　溫昇豪＆帥總裁同台。（圖／記者張慶輝攝）

▲藝人温昇豪（右）是XC60現任車主，以品牌好友身分站台相挺，並與國際富豪汽車總裁林裕凱（左）同台尬帥。

Volvo XC60建議售價

XC60 B5 MHEV Plus AWD：239萬
XC60 B5 MHEV Ultra AWD：269萬
XC60 T8 PHEV Ultra AWD：299萬

▲224萬起！Volvo「2度小改款XC60休旅」開賣　溫昇豪＆帥總裁同台。（圖／記者張慶輝攝）

▲2度小改款的XC60整體維持Volvo品牌設計語彙。

XC60整體維持Volvo品牌設計語彙，包括雷神之鎚LED日行燈、直立式燻黑尾燈等，水箱護罩則換上全新菱層紋設計，呈現更好的視覺與層次效果，B5 Plus車型搭配亮黑套件，包括側窗飾條、車頂架、後視鏡與後保桿下飾板都採黑化處理，全車系搭配19吋5幅雙肋黑鑽石切割輪圈，並提供森湖綠、流光銀與野莓紅3款新車色。

▲224萬起！Volvo「2度小改款XC60休旅」開賣　溫昇豪＆帥總裁同台。（圖／記者張慶輝攝）

▲224萬起！Volvo「2度小改款XC60休旅」開賣　溫昇豪＆帥總裁同台。（圖／記者張慶輝攝）

▲全新菱層紋設計水箱護罩帶來更好的視覺質感與層次效果。

車內的一大重點，即是導入全新11.2吋整合觸控螢幕，配合第2代使用者介面、Google車載資訊娛樂系統與高通Snapdragon SA8155P晶片，帶來更豐富且順暢的操作體驗；內裝材質換裝Nordico透氣植然皮座椅面料，中央鞍座也經過優化，提供2+1杯架與15W無線充電板，另外透過多層膠合安全玻璃側窗，A柱與B柱隔音強化等變動，讓新XC60有更好的靜謐性。

▲224萬起！Volvo「2度小改款XC60休旅」開賣　溫昇豪＆帥總裁同台。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內導入全新11.2吋整合觸控螢幕，配合第2代使用者介面、Google車載資訊娛樂系統與高通晶片，帶來更豐富順暢的使用體驗。

動力方面，全車系均搭載2.0升4缸渦輪引擎，B5車型搭配MHEV輕油電，可帶來250匹馬力與36.8公斤米扭力，0-100km/h加速為6.9秒，T8車型則搭配PHEV插電式油電動力，綜效馬力高達455匹，0-100km/h加速縮短至4.9秒，並有最高140km/h、86公里的純電行駛能力。

▲224萬起！Volvo「2度小改款XC60休旅」開賣　溫昇豪＆帥總裁同台。（圖／記者張慶輝攝）

▲全車系均搭載2.0升4缸渦輪引擎，並提供輕油電與插電式油電動力兩種選項。

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